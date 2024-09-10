Didem Arslan, Narin Haberiyle İlgili Kaynağını Sorgulayan Gülben Ergen'e Canlı Yayında Sert Çıktı!

Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Narin'le ilgili gelişmeleri Vazgeçme programında aktaran Didem Arslan Yılmaz, dünkü yayınında haber kaynağının Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğunu ve küçük kızın onları uygunsuz yakaladığı için öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Bu haberin ardından Gülben Ergen'in, haber kaynağını sorgulaması üzerine ünlü gazeteci canlı yayında sert çıktı.