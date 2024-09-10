Didem Arslan, Narin Haberiyle İlgili Kaynağını Sorgulayan Gülben Ergen'e Canlı Yayında Sert Çıktı!
Didem Arslan, Narin Haberiyle İlgili Kaynağını Sorgulayan Gülben Ergen'e Canlı Yayında Sert Çıktı!
Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Narin'le ilgili gelişmeleri Vazgeçme programında aktaran Didem Arslan Yılmaz, dünkü yayınında haber kaynağının Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğunu ve küçük kızın onları uygunsuz yakaladığı için öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Bu haberin ardından Gülben Ergen'in, haber kaynağını sorgulaması üzerine ünlü gazeteci canlı yayında sert çıktı.
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21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından öldürüldüğünün öğrenilmesiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dosyası Didem Arslan'la Vazgeçme programında işleniyordu.
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Ancak geçtiğimiz hafta RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamasının ardından Narin haberlerine yayın yasağı getirilmişti.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yayın yasağı kalkmış ve Didem Arslan da haber kaynağından aldığı bilgiyle Narin'in öldürülme nedeninin çok büyük olasılıkla anne ve amcasını uygunsuz görmesi olduğunu iddia etmişti.
Bu açıklamanın ardından Gülben Ergen, "Kaynağıma göre ne demek ya?" diyerek Didem Arslan'a sert çıkmıştı.
Arslan bugünkü yayınında isim vermeden sert ifadelerde bulunduğu kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edildi. "Bir gazetecinin kaynağını sorgulamak nedir?" diyen Arslan, sen ne biçim insansın, bu ne terbiyesizlik?" gibi ifadelerde bulundu.
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Takipçisinin mesajı üzerine Gülben Ergen bu cevabı verdi:
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