"Narin Bulundu" Dendikten Sonra Abi Enes'in Verdiği Tepki Aileye Duyulan Şüpheleri Artırmış!

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine duyulan öfke ve üzüntü giderek artıyor. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ederken gazeteci Rojda Altıntaş'ın Elips Haber'e söyledikleri aileye duyulan şüphenin nasıl arttığını gözler önüne serdi.