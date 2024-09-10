"Narin Bulundu" Dendikten Sonra Abi Enes'in Verdiği Tepki Aileye Duyulan Şüpheleri Artırmış!
"Narin Bulundu" Dendikten Sonra Abi Enes'in Verdiği Tepki Aileye Duyulan Şüpheleri Artırmış!
8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine duyulan öfke ve üzüntü giderek artıyor. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ederken gazeteci Rojda Altıntaş'ın Elips Haber'e söyledikleri aileye duyulan şüphenin nasıl arttığını gözler önüne serdi.
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Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'in katledilmesine duyulan öfke ve üzüntüyle çalkalanıyor.
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nden kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürerken, soruşturmayla ilginç detaylar gelmeye devam ediyor.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan isimlerden biri olan Nevzat Bahtiyar'ın iddiaları sonrası amca Salim Güran en büyük şüphelilerden biri olmuştu.
Bakan Ali Yerlikaya'nın Narin'in ailesine başsağlığı dilememesiyle de gündeme gelen ailenin işin içinde olduğu iddiası bu kez de gazeteci Rojda Altıntaş'ın sözleriyle güç kazandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Narin'in bulunduğuna dair tweetinin ardından abi Enes'e bu haberi veren Rojda Altıntaş, abisinin "Bulunmamıştır" sözleri ve stresli davranışlarıyla ailenin işin içinde olduğunu anladığını dile getirdi.
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