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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran Açıklaması: "İfade Alma İşlemleri Devam Ediyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran Açıklaması: "İfade Alma İşlemleri Devam Ediyor"

Yılmaz Tunç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 17:35

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz günlerde dere kenarında bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamada bulundu. Gözaltında bulunanların ifade alma işleminin devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, “Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.” dedi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde acımasızca katledilen Narin Güran’ı cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde acımasızca katledilen Narin Güran’ı cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu.

Narin’in ailesinden birçok kişi gözaltına alınırken, tüm şüpheler amca Salim Güran’da yoğunlaşmış durumda.

Narin’in ailesinden birçok kişi gözaltına alınırken, tüm şüpheler amca Salim Güran’da yoğunlaşmış durumda.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden Narin Güran soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden Narin Güran soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

“Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.”

“Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.”

“Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır. Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. “

“Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır. Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. “
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“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. “

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. “

“Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.”

“Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.”

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