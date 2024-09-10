Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran Açıklaması: "İfade Alma İşlemleri Devam Ediyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz günlerde dere kenarında bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamada bulundu. Gözaltında bulunanların ifade alma işleminin devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, “Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.” dedi.