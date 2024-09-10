Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran'ın İfadesindeki Detaylar: 353 Saniyelik Sır Görüşme!
Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran'ın İfadesindeki Detaylar: 353 Saniyelik Sır Görüşme!
Narin Güran cinayetinin bir numaralı şüphelisi tutuklu amca Salim Güran'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran, olay günü aynı numara ile tam 5 kez 353 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdi. Güran, ekiplerin kimle görüştüğüne ilişkin sorulara ise akıllarda soru işareti bırakan yanıtlar verdi.
**Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-amcasi-salim-guranin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-ben-bunu-aciklayamam-42526668**
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Cenazeyi gömen Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı.
Salim Güran'la ilgili bir başka önemli detay ise cinayet sonrası 'Mehmet Şerif Güran' adına kayıtlı olan ve Antalya bölgesinden baz istasyonundan sinyal veren bir kişiyi tam 5 defa aranmış olması.
CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, ekipler sorguda Salim Güran'a "5 defa aradınız ve 353 saniye konuştunuz. Ne konuştunuz?' diye sordu.
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Salim Güran ise "Bahsettiğiniz kişi benim amcamın oğludur, arazisi benim arazimin sınırındadır, amca oğlumun pamuk tarlasına gittim onu oradan aradım" yanıtını verdi.
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