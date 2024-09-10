Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran'ın İfadesindeki Detaylar: 353 Saniyelik Sır Görüşme!

İfadede yer alan bazı sorular ve Salim Güran'ın verdiği yanıtlar şöyleydi:

Soru: Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz. Bu ödemelerin Narin'in kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Arif (Narin'in babası) tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgisi alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

Salim Güran: Böyle bir şey yaşanmadı.

Soru: Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi?

Salim Güran: Öyle bir şey yok.

Soru: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?'

Salim Güran: Yoktur. Yok öyle bir şey

Soru: Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?'

Salim Güran: Ne bileyim, kim zarar vermiş

Soru: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Salim Güran: Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim.

Soru: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Salim Güran: Ben bunu açıklayamam.

Soru: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?'

Salim Güran: Benim hiçbir fikrim yoktur.