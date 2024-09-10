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Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran'ın İfadesindeki Detaylar: 353 Saniyelik Sır Görüşme!

Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran'ın İfadesindeki Detaylar: 353 Saniyelik Sır Görüşme!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 17:07

Narin Güran cinayetinin bir numaralı şüphelisi tutuklu amca Salim Güran'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran, olay günü aynı numara ile tam 5 kez  353 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdi. Güran, ekiplerin kimle görüştüğüne ilişkin sorulara ise akıllarda soru işareti bırakan yanıtlar verdi. 

**Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-amcasi-salim-guranin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-ben-bunu-aciklayamam-42526668**

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.

Cenazeyi gömen Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Cenazeyi gömen Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı.

İfadede yer alan bazı sorular ve Salim Güran'ın verdiği yanıtlar şöyleydi: 

Soru: Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz. Bu ödemelerin Narin'in kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Arif (Narin'in babası) tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgisi alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

Salim Güran: Böyle bir şey yaşanmadı.

Soru: Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi?

Salim Güran: Öyle bir şey yok.

Soru: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?'

Salim Güran: Yoktur. Yok öyle bir şey

Soru: Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?'

Salim Güran: Ne bileyim, kim zarar vermiş

Soru: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Salim Güran: Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim. 

Soru: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Salim Güran: Ben bunu açıklayamam.

Soru: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?'

Salim Güran: Benim hiçbir fikrim yoktur.

Salim Güran'la ilgili bir başka önemli detay ise cinayet sonrası 'Mehmet Şerif Güran' adına kayıtlı olan ve Antalya bölgesinden baz istasyonundan sinyal veren bir kişiyi tam 5 defa aranmış olması.

Salim Güran'la ilgili bir başka önemli detay ise cinayet sonrası 'Mehmet Şerif Güran' adına kayıtlı olan ve Antalya bölgesinden baz istasyonundan sinyal veren bir kişiyi tam 5 defa aranmış olması.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, ekipler sorguda Salim Güran'a "5 defa aradınız ve 353 saniye konuştunuz. Ne konuştunuz?' diye sordu.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, ekipler sorguda Salim Güran'a "5 defa aradınız ve 353 saniye konuştunuz. Ne konuştunuz?' diye sordu.

Kaynak

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Salim Güran ise "Bahsettiğiniz kişi benim amcamın oğludur, arazisi benim arazimin sınırındadır, amca oğlumun pamuk tarlasına gittim onu oradan aradım" yanıtını verdi.

Salim Güran ise "Bahsettiğiniz kişi benim amcamın oğludur, arazisi benim arazimin sınırındadır, amca oğlumun pamuk tarlasına gittim onu oradan aradım" yanıtını verdi.

Nihat Uludağ ise söz konusu durum için şu değerlendirmeyi yaptı: 

'16.43'ten sonra pamuk tarlasında yarım saat kadar kalmış. Hayatın olağan akışına ters. Güya pamuk tarlasına kurt düştüğü için 'amca oğlunu uyarmak için aradım' diyor. Pamuk tarlası da olay yeri olabilir diye değerlendirme yapıyorum.'

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