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İçişleri Bakanı'ndan Narin Güran'ın Ailesine İlişkin Açıklama: "Herkesin Okuduğu Zaman Anladığı Bir Durum"

İçişleri Bakanı'ndan Narin Güran'ın Ailesine İlişkin Açıklama: "Herkesin Okuduğu Zaman Anladığı Bir Durum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 12:13 Son Güncelleme: 10.09.2024 - 12:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısı sonrasında Diyarbakır'da canavarca katledilen 8 yaşındaki Narin Güran hakkındaki sorulara yanıt verdi. Yerlikaya, aileye başsağlığı dilememesine ilişkin, 'Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum' ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, 'Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız' açıklaması yaptı. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni önceki gün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni önceki gün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Kabine Toplantısı sonrası aileye başsağlığı dilememesine ilişkin bazı açıklamalar yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Kabine Toplantısı sonrası aileye başsağlığı dilememesine ilişkin bazı açıklamalar yaptı.

Yerlikaya, “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" diye konuştu.

Yerlikaya, “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" diye konuştu.

Yerlikaya ayrıca şunları söyledi: 

''Narin kızımız ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın, yüzde 38,3’ünün bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.''

Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise gazetecilerin sorularına şöyle yanıt verdi: "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin’i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise gazetecilerin sorularına şöyle yanıt verdi: "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin’i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Narin Güran'la ilgili sürdürülen soruşturmada dün ilk itiraf gelmişti. Gözaltına alınan 24 kişiden biri olan N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini söylemişti.

Narin Güran'la ilgili sürdürülen soruşturmada dün ilk itiraf gelmişti. Gözaltına alınan 24 kişiden biri olan N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini söylemişti.
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