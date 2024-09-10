İçişleri Bakanı'ndan Narin Güran'ın Ailesine İlişkin Açıklama: "Herkesin Okuduğu Zaman Anladığı Bir Durum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısı sonrasında Diyarbakır'da canavarca katledilen 8 yaşındaki Narin Güran hakkındaki sorulara yanıt verdi. Yerlikaya, aileye başsağlığı dilememesine ilişkin, 'Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum' ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, 'Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız' açıklaması yaptı.