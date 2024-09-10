İçişleri Bakanı'ndan Narin Güran'ın Ailesine İlişkin Açıklama: "Herkesin Okuduğu Zaman Anladığı Bir Durum"
İçişleri Bakanı'ndan Narin Güran'ın Ailesine İlişkin Açıklama: "Herkesin Okuduğu Zaman Anladığı Bir Durum"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısı sonrasında Diyarbakır'da canavarca katledilen 8 yaşındaki Narin Güran hakkındaki sorulara yanıt verdi. Yerlikaya, aileye başsağlığı dilememesine ilişkin, 'Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum' ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, 'Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız' açıklaması yaptı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni önceki gün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Kabine Toplantısı sonrası aileye başsağlığı dilememesine ilişkin bazı açıklamalar yaptı.
Yerlikaya, “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" diye konuştu.
Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise gazetecilerin sorularına şöyle yanıt verdi: "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin’i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız."
Narin Güran'la ilgili sürdürülen soruşturmada dün ilk itiraf gelmişti. Gözaltına alınan 24 kişiden biri olan N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini söylemişti.
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