Narin Cinayetinde Ön Otopsi Raporu Çıktı! Amcayla İlgili Şoke Eden Yeni Detaylar Geldi

Diyabakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulunmuştu. Ön otopsi raporunda Narin Güran'ın ölüm nedeni ve zamanı tam olarak yok. Tutanağa göre, 'delici alet veya ateşli silah yaralanması bulunmuyor.' Yine rapora göre Narin Güran'ın sol bacağında diz kapağından itibaren kopma var. Amcanın Narin'in cesedini çuval içinde kendine getirdiğini itiraf eden şüpheli ayrıca sonrasında dikkat çekmemek için bölgedeki arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.