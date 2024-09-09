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Narin Cinayetinde Ön Otopsi Raporu Çıktı! Amcayla İlgili Şoke Eden Yeni Detaylar Geldi

Narin Cinayetinde Ön Otopsi Raporu Çıktı! Amcayla İlgili Şoke Eden Yeni Detaylar Geldi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 14:50

Diyabakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulunmuştu. Ön otopsi raporunda Narin Güran'ın ölüm nedeni ve zamanı tam olarak yok. Tutanağa göre, 'delici alet veya ateşli silah yaralanması bulunmuyor.' Yine rapora göre Narin Güran'ın sol bacağında diz kapağından itibaren kopma var. Amcanın Narin'in cesedini çuval içinde kendine getirdiğini itiraf eden şüpheli ayrıca sonrasında dikkat çekmemek için bölgedeki arama çalışmalarına katıldığını da söyledi. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu söylemişti.

Narin'e yapılan otopsisinin ardından ön rapor da ortaya çıktı.

Narin'e yapılan otopsisinin ardından ön rapor da ortaya çıktı.

Ön otopsi raporunda Narin Güran'ın ölüm nedeni ve zamanı tam olarak yok. Tutanağa göre, "delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemedi." Yine rapora göre Narin Güran'ın sol bacağında diz kapağından itibaren kopma var.

Ön otopsi raporunda Narin Güran'ın ölüm nedeni ve zamanı tam olarak yok. Tutanağa göre, "delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemedi." Yine rapora göre Narin Güran'ın sol bacağında diz kapağından itibaren kopma var.

Raporda ayrıca Narin'in cesedinden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığı, toplamda 91 adet örnek alındıktan sonra cesedin tekrar skopi işlemine tabi tutulduğu, skopi işlemi ardından klasik otopsi yapılmak üzere ceset otopsi salonuna alındığı ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca Narin'in cesedinden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığı, toplamda 91 adet örnek alındıktan sonra cesedin tekrar skopi işlemine tabi tutulduğu, skopi işlemi ardından klasik otopsi yapılmak üzere ceset otopsi salonuna alındığı ifadeleri yer aldı.

Sürdürülen soruşturmada ayrıca bugün şoke eden bir itiraf geldi. Gözaltına alınan 24 kişiden biri Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini itiraf etmişti.

Sürdürülen soruşturmada ayrıca bugün şoke eden bir itiraf geldi. Gözaltına alınan 24 kişiden biri Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini itiraf etmişti.

Şüpheli ifadesinde şunları söyledi: 

'Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık.'

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Şüpheli ayrıca Narin’in cesedini sakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiklerini söyledi ve “Sonra aramalarda yer aldım. Amca da aramalarda vardı” ifadelerini kullandı.

Şüpheli ayrıca Narin’in cesedini sakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiklerini söyledi ve “Sonra aramalarda yer aldım. Amca da aramalarda vardı” ifadelerini kullandı.
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