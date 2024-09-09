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Fatih Altaylı'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması: "Bir Konsensüs Oluşmuş, Üzeri Örtülmek İstenecek"

Fatih Altaylı'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması: "Bir Konsensüs Oluşmuş, Üzeri Örtülmek İstenecek"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 11:05

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin Güran olayı hakkındaki açıklamalarını yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, 'Bu cinayeti aydınlatmamak üzere bir konsensüs oluşmuş. Bu cinayet kesinlikle örtülmek istenecek' dedi. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.

Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Cinayetin ortaya çıkarılması için şu an aile üyelerinin de olduğu 24 kişi gözaltında. Ancak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor.

Cinayetin ortaya çıkarılması için şu an aile üyelerinin de olduğu 24 kişi gözaltında. Ancak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız."

Fatih Altaylı ise bugünkü yayında bu sözlerinden ötürü Galip Ensarioğlu'na çıkıştı ve şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu cinayeti aydınlatmamak üzere bir konsensüs oluşmuş. Bu cinayet kesinlikle örtülmek istenecek."

Fatih Altaylı ise bugünkü yayında bu sözlerinden ötürü Galip Ensarioğlu'na çıkıştı ve şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu cinayeti aydınlatmamak üzere bir konsensüs oluşmuş. Bu cinayet kesinlikle örtülmek istenecek."
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