Fatih Altaylı'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması: "Bir Konsensüs Oluşmuş, Üzeri Örtülmek İstenecek"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin Güran olayı hakkındaki açıklamalarını yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, 'Bu cinayeti aydınlatmamak üzere bir konsensüs oluşmuş. Bu cinayet kesinlikle örtülmek istenecek' dedi.