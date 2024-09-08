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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Cinayeti İle İlgili Yeni Açıklama: "Bizzat Takipçisi Olacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Cinayeti İle İlgili Yeni Açıklama: "Bizzat Takipçisi Olacağım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 17:44 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda olayın bizzat takipçisi olacağını söyledi. Erdoğan, 'Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız' dedi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.

Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili konuyu yakından takip ettiğini söyledi.
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Erdoğan da daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve olayın bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Erdoğan da daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve olayın bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.

Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.

Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.

Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.'

Erdoğan'ın paylaşımı 👇

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