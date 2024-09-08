Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Cinayeti İle İlgili Yeni Açıklama: "Bizzat Takipçisi Olacağım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Cinayeti İle İlgili Yeni Açıklama: "Bizzat Takipçisi Olacağım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda olayın bizzat takipçisi olacağını söyledi. Erdoğan, 'Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız' dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
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Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.
Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili konuyu yakından takip ettiğini söyledi.
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Erdoğan da daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve olayın bizzat takipçisi olacağını söyledi.
Erdoğan'ın paylaşımı 👇
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