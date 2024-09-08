Cansız Bedeni Bulunmuştu! Narin Güran Cinayetinde 21 Kişi Gözaltına Alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.