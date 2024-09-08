Cansız Bedeni Bulunmuştu! Narin Güran Cinayetinde 21 Kişi Gözaltına Alındı!
Cansız Bedeni Bulunmuştu! Narin Güran Cinayetinde 21 Kişi Gözaltına Alındı!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı dalgası sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir."
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Soruşturma kapsamında daha önce Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.
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