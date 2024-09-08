Diyarbakır Valisi'nden 'Narin Güran' Açıklaması: "Çuval İçinde Üzeri Taşlarla Gizlenmiş Halde Bulundu"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Vali Zorluoğlu, 'Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır' ifadelerini kullandı.