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Diyarbakır Valisi'nden 'Narin Güran' Açıklaması: "Çuval İçinde Üzeri Taşlarla Gizlenmiş Halde Bulundu"

Diyarbakır Valisi'nden 'Narin Güran' Açıklaması: "Çuval İçinde Üzeri Taşlarla Gizlenmiş Halde Bulundu"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 12:14 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 12:30

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı. 

Vali Zorluoğlu, 'Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır' ifadelerini kullandı. 

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Türkiye günlerdir, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haberleri bekliyordu.

Türkiye günlerdir, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haberleri bekliyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bugün bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bugün bulunduğunu duyurdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Vali Zorluoğlu, "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır" diye konuştu.
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