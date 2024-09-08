Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cesedi Bulunan Kayıp Narin İçin Paylaşım: "Hesap Verecekler"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cesedi Bulunan Kayıp Narin İçin Paylaşım: "Hesap Verecekler"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Bakan Tunç paylaşımında, 'Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir' ifadelerini kullandı.
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Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haberleri bekliyordu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bugün bulunduğunu duyurdu.
Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu yazdı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.
Bakan Tunç paylaşımında, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
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