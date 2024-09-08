Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cesedi Bulunan Kayıp Narin İçin Paylaşım: "Hesap Verecekler"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Bakan Tunç paylaşımında, 'Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir' ifadelerini kullandı.