Naci Görür "Keşke" Diyerek Paylaştı: Narin Güran Olayı İçin Sitem Dolu Açıklama!

Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Naci Görür, olaya çok üzüldüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, depremde ölen çocukların bu kadar gündemde kalmamasına sitem etti. Naci Görür, 'Keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıtılı konuşsaydık' dedi.