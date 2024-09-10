Naci Görür "Keşke" Diyerek Paylaştı: Narin Güran Olayı İçin Sitem Dolu Açıklama!
Naci Görür "Keşke" Diyerek Paylaştı: Narin Güran Olayı İçin Sitem Dolu Açıklama!
Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Naci Görür, olaya çok üzüldüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, depremde ölen çocukların bu kadar gündemde kalmamasına sitem etti. Naci Görür, 'Keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıtılı konuşsaydık' dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Naci Görür, olaya çok üzüldüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, depremde ölen çocukların bu kadar gündemde kalmamasına sitem etti.
Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Acıdan dilek çıkar mı bilmiyorum. Narin’le ilgili her yakınmayı, üzülmeyi anlıyor, ona yapılanları lanetliyorum ama keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıtılı konuşsaydık. Depremde binlerce çocuğumuz ölmüyor mu?"
Naci Görür'ün paylaşımı 👇
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