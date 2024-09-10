Narin'in Cinayetiyle Deliye Dönen Gülben Ergen Dinin Hoyrat Kullanılmasına Parmak Basıp Ateş Püskürdü!
Narin'in Cinayetiyle Deliye Dönen Gülben Ergen Dinin Hoyrat Kullanılmasına Parmak Basıp Ateş Püskürdü!
Tüm Türkiye'nin gündemindeki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasından 19 gün sonra bir çuvalın içinde derenin kenarında ölü olarak bulundu. Acı haberin ardından isyan ve sitem paylaşımları sürerken Gülben Ergen'in X hesabı üzerinden yaptığı 'dinin kötüye kullanımı' paylaşımı dikkatlerden kaçmadı!
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Hepimizin bir umutla sağ çıkmasını beklediğimiz 8 yaşındaki Narin maalesef kaybının 19. gününde cansız şekilde bulundu.
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Cinayetin ardından gözaltına alınan 24 kişiden biri olan N.B. alındığı çapraz sorguda soruşturmanın seyrini değiştiren bir itirafta bulundu.
“Narin’in amcası battaniyeyi gösterip ‘Bunu yok edeceksin’ dedi” diyen şüpheli 200 bin lira karşılığında küçük kızın bedenini dereye götürdüğünü itiraf etti.
Gözaltındaki amca için "Jandarmayla yapmacık, göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu" ifadelerini kullanan N.B. cesedi sakladıktan sonra aramalara katıldığını söyleyerek hepimizin kanını dondurdu.
Sosyal medyanın ayağa kalktığı anlarda, olayın ilk günden beri takipçisi olan Gülben Ergen X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
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Dini hoyrat kullanan kişilere nefret kusan Ergen'in "Teröristler Allahu Ekber diye bomba patlatır, boğaz keser!" sözleriyle başlayan paylaşımı gündem oldu.
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Aslında bunların kıldıkları namaz değil, beden hareketi, tuttukları oruç ise oruç değil, aç kalmak sadece. İbadet, içinde Allah sevgisi ve korkusu olanlar iç... Devamını Gör
Turan Dursun '' Din bu ''
Bu tip argümanları ortaya atmak saçmalık. Ne yani namaz kılmayan yapabilir mi? o daha mı meyilli bu işlere?