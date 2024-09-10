Narin'in Cinayetiyle Deliye Dönen Gülben Ergen Dinin Hoyrat Kullanılmasına Parmak Basıp Ateş Püskürdü!

Tüm Türkiye'nin gündemindeki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasından 19 gün sonra bir çuvalın içinde derenin kenarında ölü olarak bulundu. Acı haberin ardından isyan ve sitem paylaşımları sürerken Gülben Ergen'in X hesabı üzerinden yaptığı 'dinin kötüye kullanımı' paylaşımı dikkatlerden kaçmadı!