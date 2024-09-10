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Sit Alanına Kaçak Villa Yaptığı İddia Edilen Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın Tepkisi Sonrası Fena Patladı!

Sit Alanına Kaçak Villa Yaptığı İddia Edilen Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın Tepkisi Sonrası Fena Patladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.09.2024 - 12:21

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasının kaçak olduğu öne sürülünce Fatih Altaylı'dan 'Aç gözlülük iyi bir şey değil, yetineceksin' çıkışı gelmişti. Konunun büyümesiyle beraber ünlü gazetecinin sözleri sonrası sessizliğini bozan Gökbakar iddialara nokta koydu.

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Filmleri kadar, sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair açıklamalarıyla da sürekli adından söz ettiren Şahan Gökbakar bir süredir Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasıyla gündeme oturmuş durumda.

Filmleri kadar, sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair açıklamalarıyla da sürekli adından söz ettiren Şahan Gökbakar bir süredir Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasıyla gündeme oturmuş durumda.

Yeni Asır'dan Vural Efecik'in haberine göre; söz konusu alanın imara açık bir yerleşim yeri olmadığı ve imar barışına aykırı ek yapılar yapıldığı tespit edildi. "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip bölgedeki ev konusunda ünlü komedyenin karara itiraz ettiği ve hukuki süreç başlattığı öne sürüldü.

Yeni Asır'dan Vural Efecik'in haberine göre; söz konusu alanın imara açık bir yerleşim yeri olmadığı ve imar barışına aykırı ek yapılar yapıldığı tespit edildi. "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip bölgedeki ev konusunda ünlü komedyenin karara itiraz ettiği ve hukuki süreç başlattığı öne sürüldü.

Ardından Marmaris Belediyesi'nden 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir.' açıklaması gelmişti. 

Kaynak

Marmaris Belediyesi tarafından yıkımın yapılmaması hakinle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yıkacağı söylenen villa olayı büyürken gazeteci Fatih Altaylı’dan konuya dair çok sert açıklamalar geldi.

Marmaris Belediyesi tarafından yıkımın yapılmaması hakinle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yıkacağı söylenen villa olayı büyürken gazeteci Fatih Altaylı’dan konuya dair çok sert açıklamalar geldi.

“Cennet gibi bir yer çok ucuza almış, küçücük bir ev var orada. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz” diyen Altaylı eleştirisine de şöyle devam etti:

“Cennet gibi bir yer çok ucuza almış, küçücük bir ev var orada. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz” diyen Altaylı eleştirisine de şöyle devam etti:

'Pek çok muhalif insan sırf bu emlak meselesinden başı belaya giriyor. Yerin küçük geliyorsa ya o yeri alma ya da aldıysan bir kere sat daha büyüğünü al ama ben yandan büyütürüm oraya da onu yaparım bu yanlış bir kafa. Hele kendini daha medeni konumluyorsan 2 kere düşünmen lazım kendi düşen ağlamaz. Şahan sabahtan akşama yanlış yani.' 

Şahan Gökbakar'sa "Babanın malı mı neden oraya iskele yapıyorsun? Aç gözlülük iyi bir şey değil yetineceksin" diyen ünlü gazetecinin ve ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından sessizliğini ilk kez bozdu.

Şahan Gökbakar'sa "Babanın malı mı neden oraya iskele yapıyorsun? Aç gözlülük iyi bir şey değil yetineceksin" diyen ünlü gazetecinin ve ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından sessizliğini ilk kez bozdu.
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Instagram hesabından "Marmaris'teki ev..." başlıklı videolu bir açıklama yapan ünlü komedyen "'Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Aynı haber üç gündür pompalanıyor, bütün troller bir şey yazıyor. Çok net bir amaca hizmet ettiği. Artık hukuki süreç mi etkilenmeye çalışıldı bilmiyorum ama" deyip devam etti:

Instagram hesabından "Marmaris'teki ev..." başlıklı videolu bir açıklama yapan ünlü komedyen "'Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Aynı haber üç gündür pompalanıyor, bütün troller bir şey yazıyor. Çok net bir amaca hizmet ettiği. Artık hukuki süreç mi etkilenmeye çalışıldı bilmiyorum ama" deyip devam etti:

"Fatih Altaylı'nın hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım. Ben kendisinden daha ciddi bir gazetecilik yapmasını beklerdim. Beni telefonla arayıp sorabilirdi mesela. Ama yapmadı böyle bir şey. Yine de bir vesile oldu benim videoyu çekmeme."

"Fatih Altaylı'nın hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım. Ben kendisinden daha ciddi bir gazetecilik yapmasını beklerdim. Beni telefonla arayıp sorabilirdi mesela. Ama yapmadı böyle bir şey. Yine de bir vesile oldu benim videoyu çekmeme."

" 'Öncelikle bu ve bu haberi alıp kullanan herkesin kullandığı bu fotoğraf, bu ev, bu inşaat bana ait değil. Arkada görünen bu ev de bana ait değil. Bunlar iki yan parselimizdeki komşumuzun evi. İnşaat da komşumuzun ev de komşumuzun. Bana ait değil."

" 'Öncelikle bu ve bu haberi alıp kullanan herkesin kullandığı bu fotoğraf, bu ev, bu inşaat bana ait değil. Arkada görünen bu ev de bana ait değil. Bunlar iki yan parselimizdeki komşumuzun evi. İnşaat da komşumuzun ev de komşumuzun. Bana ait değil."

'Benim evim iki yan parselde tek katlı 80 metrekare bir köy evi. Orada zaten fiziken orada. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı evim yok.'

2020 yılında halihazırda var olan evi ve iskeleyi, emlak sitesinden bulduğunu ve "yapı kayıt belgeleri" bulunduğu için de satın aldığını belirten ünlü komedyen "Herhangi bir eklenti, inşaat filan yapmadım" diyerek hakkındaki tüm iddialara son noktayı koydu.

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