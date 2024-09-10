Sit Alanına Kaçak Villa Yaptığı İddia Edilen Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın Tepkisi Sonrası Fena Patladı!

'Pek çok muhalif insan sırf bu emlak meselesinden başı belaya giriyor. Yerin küçük geliyorsa ya o yeri alma ya da aldıysan bir kere sat daha büyüğünü al ama ben yandan büyütürüm oraya da onu yaparım bu yanlış bir kafa. Hele kendini daha medeni konumluyorsan 2 kere düşünmen lazım kendi düşen ağlamaz. Şahan sabahtan akşama yanlış yani.'