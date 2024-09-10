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Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya Canlı Yayında Narin Çığlığı Atan Magazin Ekibine Acımadı!

Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya Canlı Yayında Narin Çığlığı Atan Magazin Ekibine Acımadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.09.2024 - 11:19

Günlerdir aranan ancak cansız bedenine ulaşılan Narin'i canlı yayınlarına taşıyan magazin ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı. Oyuncu Evrim Alasya da bu yaşanana çok sert çıktı.

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Milyonlarca kişi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'dan gelecek iyi bir haber bekliyordu ancak olmadı. Talihsiz kızın minik bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu.

Milyonlarca kişi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'dan gelecek iyi bir haber bekliyordu ancak olmadı. Talihsiz kızın minik bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu.

Talihsiz kızın cansız bedenine ulaşılmasının ardından yürekler kan ağladı. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devam ederken sosyal medya da çalkalandı.

Talihsiz kızın cansız bedenine ulaşılmasının ardından yürekler kan ağladı. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devam ederken sosyal medya da çalkalandı.

Yaşanan kan dondurucu olayın ardından birçok ünlü isimden Narin’in cinayetine ilişkin paylaşımlar peş peşe gelirken, Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayında yaptığı tartışma yarattı.

Yaşanan kan dondurucu olayın ardından birçok ünlü isimden Narin’in cinayetine ilişkin paylaşımlar peş peşe gelirken, Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayında yaptığı tartışma yarattı.

‘Narin için çığlık’ hareketi başlatan ekibin hareketleri de tepkilerin odağı oldu:

Eleştirilerin havada uçuştuğu konu üzerine sessiz kalmayan isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti'nde "Kıvılcım" karakterine hayat veren Evrim Alasya oldu.

Eleştirilerin havada uçuştuğu konu üzerine sessiz kalmayan isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti'nde "Kıvılcım" karakterine hayat veren Evrim Alasya oldu.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu hareketleri gören ünlü oyuncu, Twitter (X) hesabından "Bu sadece bir zeka sorunu değil!" diyerek tepkisini gösterdi.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu hareketleri gören ünlü oyuncu, Twitter (X) hesabından "Bu sadece bir zeka sorunu değil!" diyerek tepkisini gösterdi.
twitter.com
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