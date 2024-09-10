Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Anne ve Amca Yasak İlişki Yaşadı" İddiası: Gülben Ergen, Narin Cinayetinde Müslüme Olayını Hatırlattı!

"Anne ve Amca Yasak İlişki Yaşadı" İddiası: Gülben Ergen, Narin Cinayetinde Müslüme Olayını Hatırlattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.09.2024 - 09:54

Kaybının 19. gününde dere kenarında bir çuval içinde bulunan Narin Güran olayı hakkında ortaya atılan bir iddia kan dondurdu. Küçük kızın katledilmesinin perde arkasında anne ve amcanın yasak ilişki yaşadığı iddia edildi. Korkunç haberin yayılmasıyla bir kez daha deliye dönen Gülben Ergen, yürek yakan Müslüme olayını tokat gibi yüze çarptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köye 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde bulunan Narin Güran büyük acımızın yeni adı oldu adeta.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köye 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde bulunan Narin Güran büyük acımızın yeni adı oldu adeta.

Talihsiz kızın cinayete kurban gitmesinin ardından 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ederken gelen ilk itirafsa içimizi parçaladı.

Talihsiz kızın cinayete kurban gitmesinin ardından 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ederken gelen ilk itirafsa içimizi parçaladı.

Gözaltına alınan zanlı N.B. sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyip bunu 200 bin TL karşılığında yaptığı itiraf etti.

Gözaltına alınan zanlı N.B. sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyip bunu 200 bin TL karşılığında yaptığı itiraf etti.

Geçtiğimiz akşam tepkilerin odağındaki yayın yasağının kalkmasının ardından gözler konunun ilk işlendiği programa çevrildi. Sunucu Didem Arslan Yılmaz'sa yeni iddiasıyla kan dondurdu.

Geçtiğimiz akşam tepkilerin odağındaki yayın yasağının kalkmasının ardından gözler konunun ilk işlendiği programa çevrildi. Sunucu Didem Arslan Yılmaz'sa yeni iddiasıyla kan dondurdu.

Arslan, 'Anne çocuğunun bir yere götürüldüğünü biliyordu, çocuğun sağ salim kendisine verileceğini düşünüyordu. Çocuk gelmedikçe annenin ümidi azaldı. Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor.' ifadelerini kullandı.

Detaylar:

Bu iddianın ardından bir kez daha ayağa kalkan gündemdeki isimlerin arasında yer alan Gülben Ergen, geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'nın programına konu olan Müslüme olayını yüzümüze tokat gibi vurdu.

Bu iddianın ardından bir kez daha ayağa kalkan gündemdeki isimlerin arasında yer alan Gülben Ergen, geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'nın programına konu olan Müslüme olayını yüzümüze tokat gibi vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Anne ve amca arasındaki ilişki iddiasını duyan ünlü şarkıcı ilk paylaşımında "Müslüme'yi hatırlayın! Dedesinin nitelikli cinsel istismarıyla öldürüldü. Sonradan dedesinin aynı zamanda babası olduğunu öğrendik." diyerek 2021'deki o cinayeti hatırlattı.

Anne ve amca arasındaki ilişki iddiasını duyan ünlü şarkıcı ilk paylaşımında "Müslüme'yi hatırlayın! Dedesinin nitelikli cinsel istismarıyla öldürüldü. Sonradan dedesinin aynı zamanda babası olduğunu öğrendik." diyerek 2021'deki o cinayeti hatırlattı.

Mersin'in Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları anlarda minik Müslüme'nin kaybolduğunu açıklayan ailenin ihbarı üzerine aramalar başlamıştı. 19 Kasım 2021'de aynı ilçede bulunan kırsal alanda 3 yaşındaki kızın cansız bedeni bulmuştu.

Mersin'in Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları anlarda minik Müslüme'nin kaybolduğunu açıklayan ailenin ihbarı üzerine aramalar başlamıştı. 19 Kasım 2021'de aynı ilçede bulunan kırsal alanda 3 yaşındaki kızın cansız bedeni bulmuştu.

Müslüme'nin dedesi H. Yağal, kendi gelini S. Yağal'a karşı işlediği 'nitelikli cinsel saldırı' suçu nedeniyle 14 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Ancak, bu ceza, suçun 'akrabaya karşı' işlenmiş olması ve 'birden fazla' gerçekleşmiş olması sebepleriyle daha da ağırlaştırıldı. Dedenin cezası 28 yıl hapis olarak belirlendi.

Narin cinayetindeki olayı Müslüme'nin katledilmesine benzer bulan Gülben Ergen Twitter (X) hesabından "Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslüme kızımızda yaşadık ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!" diyerek tepki gösterdi.

Narin cinayetindeki olayı Müslüme'nin katledilmesine benzer bulan Gülben Ergen Twitter (X) hesabından "Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslüme kızımızda yaşadık ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!" diyerek tepki gösterdi.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın