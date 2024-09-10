"Anne ve Amca Yasak İlişki Yaşadı" İddiası: Gülben Ergen, Narin Cinayetinde Müslüme Olayını Hatırlattı!

Arslan, 'Anne çocuğunun bir yere götürüldüğünü biliyordu, çocuğun sağ salim kendisine verileceğini düşünüyordu. Çocuk gelmedikçe annenin ümidi azaldı. Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor.' ifadelerini kullandı.