"Anne ve Amca Yasak İlişki Yaşadı" İddiası: Gülben Ergen, Narin Cinayetinde Müslüme Olayını Hatırlattı!
"Anne ve Amca Yasak İlişki Yaşadı" İddiası: Gülben Ergen, Narin Cinayetinde Müslüme Olayını Hatırlattı!
Kaybının 19. gününde dere kenarında bir çuval içinde bulunan Narin Güran olayı hakkında ortaya atılan bir iddia kan dondurdu. Küçük kızın katledilmesinin perde arkasında anne ve amcanın yasak ilişki yaşadığı iddia edildi. Korkunç haberin yayılmasıyla bir kez daha deliye dönen Gülben Ergen, yürek yakan Müslüme olayını tokat gibi yüze çarptı.
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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köye 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde bulunan Narin Güran büyük acımızın yeni adı oldu adeta.
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Talihsiz kızın cinayete kurban gitmesinin ardından 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ederken gelen ilk itirafsa içimizi parçaladı.
Gözaltına alınan zanlı N.B. sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyip bunu 200 bin TL karşılığında yaptığı itiraf etti.
Geçtiğimiz akşam tepkilerin odağındaki yayın yasağının kalkmasının ardından gözler konunun ilk işlendiği programa çevrildi. Sunucu Didem Arslan Yılmaz'sa yeni iddiasıyla kan dondurdu.
Bu iddianın ardından bir kez daha ayağa kalkan gündemdeki isimlerin arasında yer alan Gülben Ergen, geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'nın programına konu olan Müslüme olayını yüzümüze tokat gibi vurdu.
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Anne ve amca arasındaki ilişki iddiasını duyan ünlü şarkıcı ilk paylaşımında "Müslüme'yi hatırlayın! Dedesinin nitelikli cinsel istismarıyla öldürüldü. Sonradan dedesinin aynı zamanda babası olduğunu öğrendik." diyerek 2021'deki o cinayeti hatırlattı.
Mersin'in Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları anlarda minik Müslüme'nin kaybolduğunu açıklayan ailenin ihbarı üzerine aramalar başlamıştı. 19 Kasım 2021'de aynı ilçede bulunan kırsal alanda 3 yaşındaki kızın cansız bedeni bulmuştu.
Narin cinayetindeki olayı Müslüme'nin katledilmesine benzer bulan Gülben Ergen Twitter (X) hesabından "Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslüme kızımızda yaşadık ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!" diyerek tepki gösterdi.
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