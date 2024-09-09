Dere Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Narin İçin Canlı Yayında Çığlık Atan Ekip Tepkilerin Odağı Oldu!

Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19. gününde bir dere yatağında bulunan Narin Güran tüm Türkiye'nin derin acısı oldu. Herkes acısını bir şekilde gösterirken Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayında çığlık atması tepki topladı.