Dere Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Narin İçin Canlı Yayında Çığlık Atan Ekip Tepkilerin Odağı Oldu!
Dere Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Narin İçin Canlı Yayında Çığlık Atan Ekip Tepkilerin Odağı Oldu!
Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19. gününde bir dere yatağında bulunan Narin Güran tüm Türkiye'nin derin acısı oldu. Herkes acısını bir şekilde gösterirken Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayında çığlık atması tepki topladı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köye 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında cansız bedeni bulunan Narin Güran olayı yüreğimizi dağladı.
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Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri olan N.B. ise 200 bin TL karşılığında bedeni taşıdığını itiraf edip "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. 8 yaşındaki küçük kızın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlerinde sona erdi.
Talihsiz küçük kız komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Yaşanan korkunç olayların soruşturması devam ederken dört bir yandan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.
Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı ekibi ise tepkilerini alışılmadık bir şekilde gösterdi.
Canlı yayın esnasında "Narin için" diyerek çığlık atan ekibin bu tavrı bir kitle tarafından eleştiri aldı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
İşte sosyal medya kullanıcılarından o anlara gelen tepkilerden bazıları...
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