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Eğitimin Amacını Anlatan Hulusi Akar Sözleriyle Tepki Topladı: “Eğitimin Amacı Bilgi Değildir”

Eğitimin Amacını Anlatan Hulusi Akar Sözleriyle Tepki Topladı: “Eğitimin Amacı Bilgi Değildir”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 17:13

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Hulusi Akar yaptığı bir konuşmada kendi düşüncelerine göre eğitimin amacını açıkladı. Ancak Akar’ın konuyla ilgili ifade ettikleri izleyiciler tarafından tepki aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Akar ilk olarak, eğitimin amacının bilgi olmadığını dile getirdi. Ardından ise “Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma.” dedi.

Akar ilk olarak, eğitimin amacının bilgi olmadığını dile getirdi. Ardından ise “Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma.” dedi.

Devamında ise sözlerine “Eğer çocuklarımıza bunlar verilemezse, şimdi gördüğümüz tablo olur. Ondan sonra ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız?" cümlelerini ekledi.

Devamında ise sözlerine “Eğer çocuklarımıza bunlar verilemezse, şimdi gördüğümüz tablo olur. Ondan sonra ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız?" cümlelerini ekledi.

İşte detaylar 👇

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