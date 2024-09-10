Eğitimin Amacını Anlatan Hulusi Akar Sözleriyle Tepki Topladı: “Eğitimin Amacı Bilgi Değildir”

Hulusi Akar yaptığı bir konuşmada kendi düşüncelerine göre eğitimin amacını açıkladı. Ancak Akar’ın konuyla ilgili ifade ettikleri izleyiciler tarafından tepki aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Akar ilk olarak, eğitimin amacının bilgi olmadığını dile getirdi. Ardından ise “Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma.” dedi.
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Devamında ise sözlerine “Eğer çocuklarımıza bunlar verilemezse, şimdi gördüğümüz tablo olur. Ondan sonra ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız?" cümlelerini ekledi.
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