Öldürülen Narin'in Hayatını Kaybeden Kardeşi Tülin Güran da Dosyaya Girdi: Savcılık Hastaneye Yazı Yazdı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması tüm yönüyle devam ediyor. Olayla ilgili çoğu aile üyesi olan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Narin Güran’ın ablası olan Tülin Güran’ın da ölümü dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili hastaneden belge istedi.