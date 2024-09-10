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Öldürülen Narin'in Hayatını Kaybeden Kardeşi Tülin Güran da Dosyaya Girdi: Savcılık Hastaneye Yazı Yazdı

Öldürülen Narin'in Hayatını Kaybeden Kardeşi Tülin Güran da Dosyaya Girdi: Savcılık Hastaneye Yazı Yazdı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 18:01

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması tüm yönüyle devam ediyor. Olayla ilgili çoğu aile üyesi olan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Narin Güran’ın ablası olan Tülin Güran’ın da ölümü dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili hastaneden belge istedi.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin’in adeta işkence edilmiş bedeni bulunduktan sonra itiraflar da gelmeye başlamıştı.

Narin’in adeta işkence edilmiş bedeni bulunduktan sonra itiraflar da gelmeye başlamıştı.

Nevzat Bahtiyar isimli kişi, Narin’in cesedini kendisinin dere kenarına attığını ve bu iş için amca Salim Güran’dan para aldığını itiraf etmişti.

Nevzat Bahtiyar isimli kişi, Narin’in cesedini kendisinin dere kenarına attığını ve bu iş için amca Salim Güran’dan para aldığını itiraf etmişti.

Ayrıca Narin’in ablası, evde yatalak hasta Tülin Güran’ın da şüpheli ölümü dosyaya girdi.

Ayrıca Narin’in ablası, evde yatalak hasta Tülin Güran’ın da şüpheli ölümü dosyaya girdi.

Fotoğrafta korkunç şekilde öldürülen Narin Güran yer alıyor.

NTV’de yer alan habere göre; Narin dosyasını soruşturan savcılar, Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.

NTV’de yer alan habere göre; Narin dosyasını soruşturan savcılar, Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.

Kaynak

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Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

Aile, Tülin Güran’ın merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Aile, Tülin Güran’ın merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
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