Öldürülen Narin'in Hayatını Kaybeden Kardeşi Tülin Güran da Dosyaya Girdi: Savcılık Hastaneye Yazı Yazdı
Öldürülen Narin'in Hayatını Kaybeden Kardeşi Tülin Güran da Dosyaya Girdi: Savcılık Hastaneye Yazı Yazdı
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması tüm yönüyle devam ediyor. Olayla ilgili çoğu aile üyesi olan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Narin Güran’ın ablası olan Tülin Güran’ın da ölümü dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili hastaneden belge istedi.
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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Narin’in adeta işkence edilmiş bedeni bulunduktan sonra itiraflar da gelmeye başlamıştı.
Nevzat Bahtiyar isimli kişi, Narin’in cesedini kendisinin dere kenarına attığını ve bu iş için amca Salim Güran’dan para aldığını itiraf etmişti.
Ayrıca Narin’in ablası, evde yatalak hasta Tülin Güran’ın da şüpheli ölümü dosyaya girdi.
NTV’de yer alan habere göre; Narin dosyasını soruşturan savcılar, Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.
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Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.
Aile, Tülin Güran’ın merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
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