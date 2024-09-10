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Yapımcının "Problem Yaşadık" Açıklamasından Sonra Müjde Uzman'ın Yaptığı Yorum Tekrar Gündem Oldu

Yapımcının "Problem Yaşadık" Açıklamasından Sonra Müjde Uzman'ın Yaptığı Yorum Tekrar Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 20:33

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda gündeme bomba gibi düşen bir video yayınlamıştı. Yorgunluğunu dile getirdiği videonun ardından da diziye veda eden Uzman'la ilgili geçtiğimiz günlerde yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama gelmişti. Yapımcının 'Problem yaşadık' dediği Müjde Uzman'ın bir takipçisine yaptığı yorum yeniden gündem oldu.

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Son iki sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son iki sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizide Alev karakteri geçtiğimiz sezonun finalinde Berlin'e gitme kararı almış, yeni sezon için yayınlanan ilk fragmanda da karakterin öldüğünü öğrenmiştik.

Dizide Alev karakteri geçtiğimiz sezonun finalinde Berlin'e gitme kararı almış, yeni sezon için yayınlanan ilk fragmanda da karakterin öldüğünü öğrenmiştik.

Tam da yeni sezon başlamak üzereyken gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Müjde Uzman'la ilgili konuştu.

Tam da yeni sezon başlamak üzereyken gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Müjde Uzman'la ilgili konuştu.

Yapımcının "Problem yaşadık" dediği programın detaylarını buradan okuyabilirsiniz:

Bu açıklamaların ardından Müjde Uzman'ın aylar önce kendisini eleştiren takipçisine yaptığı yorum yeniden gündem oldu.

Bu açıklamaların ardından Müjde Uzman'ın aylar önce kendisini eleştiren takipçisine yaptığı yorum yeniden gündem oldu.

Uzman, kendisini Meryem Uzerli'ye benzeten takipçisine "Benim hayatım sizi hiç ilgilendirmez" diye yanıt vermişti.

Uzman, kendisini Meryem Uzerli'ye benzeten takipçisine "Benim hayatım sizi hiç ilgilendirmez" diye yanıt vermişti.

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