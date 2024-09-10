Yapımcının "Problem Yaşadık" Açıklamasından Sonra Müjde Uzman'ın Yaptığı Yorum Tekrar Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda gündeme bomba gibi düşen bir video yayınlamıştı. Yorgunluğunu dile getirdiği videonun ardından da diziye veda eden Uzman'la ilgili geçtiğimiz günlerde yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama gelmişti. Yapımcının 'Problem yaşadık' dediği Müjde Uzman'ın bir takipçisine yaptığı yorum yeniden gündem oldu.