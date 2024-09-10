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MasterChef Kerem, Yarışmacı Evindeki Sabah Rutinini Paylaştı!

MasterChef Kerem, Yarışmacı Evindeki Sabah Rutinini Paylaştı!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:14

MasterChef Türkiye yarışmacıları sosyal medya hesaplarından sık sık MasterChef eviyle alakalı paylaşımlar yaparken yarışmacılardan Kerem, evdeki sabah rutinini paylaştı.

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MasterChef'te stüdyoda yapılan yemekler kadar yarışmacıların MasterChef evindeki yaşamları da bir o kadar ilgi görüyor.

MasterChef'te stüdyoda yapılan yemekler kadar yarışmacıların MasterChef evindeki yaşamları da bir o kadar ilgi görüyor.

Yarışmacılar sosyal medya hesapları üzerinden evde neler yaşadıklarını kolaj halinde paylaşmayı gelenek haline getirirken bu akıma Kerem de katıldı.

Yarışmacılar sosyal medya hesapları üzerinden evde neler yaşadıklarını kolaj halinde paylaşmayı gelenek haline getirirken bu akıma Kerem de katıldı.

Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olarak yer alan Kerem, "MasterChef evinde sabah rutinim" başlıklı bir video paylaştı.

Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olarak yer alan Kerem, "MasterChef evinde sabah rutinim" başlıklı bir video paylaştı.

İşte MasterChef Kerem'in sabah rutini:

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