MasterChef Kerem, Yarışmacı Evindeki Sabah Rutinini Paylaştı!
MasterChef Kerem, Yarışmacı Evindeki Sabah Rutinini Paylaştı!
MasterChef Türkiye yarışmacıları sosyal medya hesaplarından sık sık MasterChef eviyle alakalı paylaşımlar yaparken yarışmacılardan Kerem, evdeki sabah rutinini paylaştı.
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MasterChef'te stüdyoda yapılan yemekler kadar yarışmacıların MasterChef evindeki yaşamları da bir o kadar ilgi görüyor.
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Yarışmacılar sosyal medya hesapları üzerinden evde neler yaşadıklarını kolaj halinde paylaşmayı gelenek haline getirirken bu akıma Kerem de katıldı.
Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olarak yer alan Kerem, "MasterChef evinde sabah rutinim" başlıklı bir video paylaştı.
İşte MasterChef Kerem'in sabah rutini:
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