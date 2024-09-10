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Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Giray ve Doğa Hakkında Bomba Gelişme

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Giray ve Doğa Hakkında Bomba Gelişme

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 08:35 Son Güncelleme: 10.09.2024 - 08:50

Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bangır bangır bir geri dönüşe hazırlanırken Birsen Altuntaş, sezon finalinin en sürpriz ismi Giray ve Doğa'nın yeni sezonda aldığı kararı açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kardeşin kardeşe düştüğü Kızılcık Şerbeti sezon finali bizi oturduğumuz koltuğa öyle bir çiviledi ki 3. sezonda ortalık nasıl düzelecek merakla bekler olduk.

Kardeşin kardeşe düştüğü Kızılcık Şerbeti sezon finali bizi oturduğumuz koltuğa öyle bir çiviledi ki 3. sezonda ortalık nasıl düzelecek merakla bekler olduk.

2. sezonda ana kuzusu Fatik ve ailesini hayatından çıkaran Doğa için halaylar çekip, Giray'ın centilmenlikleriyle mest olurken ne yazık ki Giray'ın da "Erkeklerin özeti" olduğunu görmüştük.

2. sezonda ana kuzusu Fatik ve ailesini hayatından çıkaran Doğa için halaylar çekip, Giray'ın centilmenlikleriyle mest olurken ne yazık ki Giray'ın da "Erkeklerin özeti" olduğunu görmüştük.

Sezon finali bölümünde tüm yaptıklarının bir yalan olduğunu gördüğümüz Giray'ın gizemli bir kadınla Doğa'yı kandırdığını ayan beyan işleyen Şerbo, izleyiciye "Yok artık" dedirtirken Birsen Altuntaş, yeni sezon için Giray'dan haberler getirdi.

Sezon finali bölümünde tüm yaptıklarının bir yalan olduğunu gördüğümüz Giray'ın gizemli bir kadınla Doğa'yı kandırdığını ayan beyan işleyen Şerbo, izleyiciye "Yok artık" dedirtirken Birsen Altuntaş, yeni sezon için Giray'dan haberler getirdi.

Giray'ın kendisini kandırdığını bilmeyen Doğa aşkın ateşiyle sarılmış bir vaziyetteyken öğrendik ki yeni sezonda bu iki isim evlilik kararı alacaklarmış.

Giray'ın kendisini kandırdığını bilmeyen Doğa aşkın ateşiyle sarılmış bir vaziyetteyken öğrendik ki yeni sezonda bu iki isim evlilik kararı alacaklarmış.

2. evliliğinde de yüzünün gülmeyeceğini anladığımız Doğa'yı bu sezon yine gözyaşlarıyla izlemeye kendimizi mental olarak hazırlarken Giray'ın hala neyin peşinde olduğunu çözememek Şerbo izleyicisi olarak bizlere yakışmadı.

2. evliliğinde de yüzünün gülmeyeceğini anladığımız Doğa'yı bu sezon yine gözyaşlarıyla izlemeye kendimizi mental olarak hazırlarken Giray'ın hala neyin peşinde olduğunu çözememek Şerbo izleyicisi olarak bizlere yakışmadı.

Bakalım 13 Eylül Cuma günü neler olacak?

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