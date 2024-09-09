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RTÜK Başkanı'ndan Narin'le İlgili Yayın Yasağının Kaldırılması Sonrası Medya Organlarına Sert Uyarı!

RTÜK Başkanı'ndan Narin'le İlgili Yayın Yasağının Kaldırılması Sonrası Medya Organlarına Sert Uyarı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 00:39

Narin'in kaybolmasının ardından yayın yasağı getirilmiş, 19 gün sonunda ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmasıyla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yasağın kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Şahin'den medya organlarına sert bir uyarı geldi!

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8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gitmesi tüm ülkeyi derinden sarstı. Kaybolduğu ve canlı olarak bulunması umuduyla geçen 19 günde yayıncılıkla ilgili bazı kararlar alınmıştı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gitmesi tüm ülkeyi derinden sarstı. Kaybolduğu ve canlı olarak bulunması umuduyla geçen 19 günde yayıncılıkla ilgili bazı kararlar alınmıştı.
www.memurlar.net

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla Narin'in arama çalışmalarıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla Narin'in arama çalışmalarıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Ancak Narin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmasının ardından yayın yasağı RTÜK Başkanı tarafından kaldırıldı.

Ancak Narin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmasının ardından yayın yasağı RTÜK Başkanı tarafından kaldırıldı.

Detaylar:

Fakat yayın yasağının kalkmasının üstünden henüz birkaç saat geçmesine rağmen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den oldukça sert bir açıklama geldi.

Fakat yayın yasağının kalkmasının üstünden henüz birkaç saat geçmesine rağmen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den oldukça sert bir açıklama geldi.

Açıklamasında "Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerine yer veren Şahin, önemli bir uyarıda bulundu.

Açıklamasında "Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerine yer veren Şahin, önemli bir uyarıda bulundu.
twitter.com
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Şahin'in açıklamasının tamamını buradan da okuyabilirsiniz:

Şahin'in açıklamasının tamamını buradan da okuyabilirsiniz:

'MEDYAMIZA ÖNEMLİ UYARI VE HATIRLATMA!

Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir.

Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk.

İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır.

Bazı medya organlarının gerçeği yansıtmak yerine sansasyonel bir tutuma girdiğini görüyoruz.

Böylesi hassas bir durumda medyamızdan beklentimiz titiz ve temiz bir habercilik anlayışı sergilemesidir.

Tüm medyamıza hatırlatmak isteriz ki, yargıya intikal eden konularla alakalı yayın serbestisi olmakla birlikte, adalet terazisini etkileyecek tavırlardan kaçınılması elzemdir.

6112 sayılı Kanunumuzdaki “Yayıncılık İlkeleri”, Türkiye’deki tüm medyanın imza atarak onayladığı “Medya Etik İlkeleri” ve evrensel basın ilkeleri tüm basın mensuplarımızın malumudur.

Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız.

Tüm yayıncılarımız RTÜK İzleme Dairemiz tarafından tek tek aranarak, bahse konu olayla ilgili maksadı aşan yayınlardan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir. Ancak, yasa tanımaz yayıncılar aynı yanlış tutumlarından vazgeçmemektedir.

Bu son ikazımız sonrasında halen yayıncılık ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarıyla alakalı takiplerimiz, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.

Medyamızı sağduyulu davranmaya ilkeli ve doğru habercilik yapmaya davet ediyoruz. Aksi halde Üst Kurulun atacağı adımlar bellidir.

Gerek yayın yasağının olduğu dönemde kurallara uyan gerekse yasağın kalkmasından sonra sorumlu davranan, ilkeli haber anlayışından taviz vermeyen yayıncı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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