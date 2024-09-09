RTÜK Başkanı'ndan Narin'le İlgili Yayın Yasağının Kaldırılması Sonrası Medya Organlarına Sert Uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan Narin'le İlgili Yayın Yasağının Kaldırılması Sonrası Medya Organlarına Sert Uyarı!
Narin'in kaybolmasının ardından yayın yasağı getirilmiş, 19 gün sonunda ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmasıyla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yasağın kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Şahin'den medya organlarına sert bir uyarı geldi!
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8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gitmesi tüm ülkeyi derinden sarstı. Kaybolduğu ve canlı olarak bulunması umuduyla geçen 19 günde yayıncılıkla ilgili bazı kararlar alınmıştı.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla Narin'in arama çalışmalarıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Ancak Narin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmasının ardından yayın yasağı RTÜK Başkanı tarafından kaldırıldı.
Fakat yayın yasağının kalkmasının üstünden henüz birkaç saat geçmesine rağmen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den oldukça sert bir açıklama geldi.
Açıklamasında "Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerine yer veren Şahin, önemli bir uyarıda bulundu.
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Şahin'in açıklamasının tamamını buradan da okuyabilirsiniz:
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