Görüş Bildir
Haberler
TV
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Narin Açıklaması: Yayın Yasağı Kaldırıldı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Narin Açıklaması: Yayın Yasağı Kaldırıldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 17:19

Narin'in kaybıyla birlikte açıklanan yayın yasağı bugün RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması ile kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8 yaşındaki Narin'in kaybının ilk günlerinde RTÜK Başkanı'nın açıklaması ile programcılara yayın yasağı geldiği duyurulmuştu.

8 yaşındaki Narin'in kaybının ilk günlerinde RTÜK Başkanı'nın açıklaması ile programcılara yayın yasağı geldiği duyurulmuştu.

Narin kaybının 19'uncu gününde dere yatağında ölü bulundu. Küçük kız otopsisinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

Narin kaybının 19'uncu gününde dere yatağında ölü bulundu. Küçük kız otopsisinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

Ekranlarda Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimler yasak nedeniyle bazı açıklamaları gizlemek zorunda kalmışlardı.

Ekranlarda Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimler yasak nedeniyle bazı açıklamaları gizlemek zorunda kalmışlardı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün yayın yasağının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün yayın yasağının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu.

'KAMUOYUNUN VE YAYINCILARIMIZIN BİLGİSİNE!

Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun  maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum.'

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın