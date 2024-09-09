RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Narin Açıklaması: Yayın Yasağı Kaldırıldı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Narin Açıklaması: Yayın Yasağı Kaldırıldı!
Narin'in kaybıyla birlikte açıklanan yayın yasağı bugün RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması ile kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşındaki Narin'in kaybının ilk günlerinde RTÜK Başkanı'nın açıklaması ile programcılara yayın yasağı geldiği duyurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin kaybının 19'uncu gününde dere yatağında ölü bulundu. Küçük kız otopsisinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.
Ekranlarda Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimler yasak nedeniyle bazı açıklamaları gizlemek zorunda kalmışlardı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün yayın yasağının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın