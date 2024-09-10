Canlı Yayında Çıldırmıştı: Esra Erol'daki Cemile Aylar Sonra Ortaya Çıktı
Canlı Yayında Çıldırmıştı: Esra Erol'daki Cemile Aylar Sonra Ortaya Çıktı
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Eşi ve onun ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığı iddiasıyla Esra Erol'un canlı yayınına çıkan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız.
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Canlı yayında çıldırmasıyla viral olan Cemile özellikle kaynanasıyla yüzleştiği anlarda takındığı tavırla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Eşi Ramazan'dan boşanmasının ardından bir daha ekranlarda göremediğimiz Cemile'nin ne yaptığı merak konusu olurken Cemile bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.
Başörtüsünü çıkardığını gördüğümüz Cemile'nin ev sahibinden şikayet ettiği TikTok videosu kısa sürede viral olurken evi ve işi olmadığı için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
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