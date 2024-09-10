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Canlı Yayında Çıldırmıştı: Esra Erol'daki Cemile Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Canlı Yayında Çıldırmıştı: Esra Erol'daki Cemile Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 11:34

Esra Erol'un programına katılıp eşi ve ailesi tarafından evden atıldığını açıklayan Cemile, o dönem verdiği tepkilerle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cemile, aylar sonra TikTok'ta karşımıza çıktı.

KAYNAK: Mynet

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Eşi ve onun ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığı iddiasıyla Esra Erol'un canlı yayınına çıkan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız.

Eşi ve onun ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığı iddiasıyla Esra Erol'un canlı yayınına çıkan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız.

Canlı yayında çıldırmasıyla viral olan Cemile özellikle kaynanasıyla yüzleştiği anlarda takındığı tavırla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Canlı yayında çıldırmasıyla viral olan Cemile özellikle kaynanasıyla yüzleştiği anlarda takındığı tavırla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Eşi Ramazan'dan boşanmasının ardından bir daha ekranlarda göremediğimiz Cemile'nin ne yaptığı merak konusu olurken Cemile bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.

Eşi Ramazan'dan boşanmasının ardından bir daha ekranlarda göremediğimiz Cemile'nin ne yaptığı merak konusu olurken Cemile bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.

Başörtüsünü çıkardığını gördüğümüz Cemile'nin ev sahibinden şikayet ettiği TikTok videosu kısa sürede viral olurken evi ve işi olmadığı için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Başörtüsünü çıkardığını gördüğümüz Cemile'nin ev sahibinden şikayet ettiği TikTok videosu kısa sürede viral olurken evi ve işi olmadığı için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

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