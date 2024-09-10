Kadro Tamamlandı: MasterChef'e Giren Son Yarışmacı Belli Oldu!
Kadro Tamamlandı: MasterChef'e Giren Son Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya girmek için her hafta kıyasıya mücadele yaşanırken, dün akşam (9 Eylül) son yarış gerçekleşti ve ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu.
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MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadro oluşurken her hafta yedeklerden bir yarışmacı kadroya girdi.
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Toplamda 5 yedek yarışmacının kadroya girdiği MasterChef'te dün akşam (9 Eylül) 6. ve son yarışmacı olarak ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele yaşandı.
Sarımsakla en yaratıcı yemeğin yapıldığı MasterChef'te son üçe Huriye, Bera ve Sercan kalırken, jüri üyeleri son yarışmacıyı sonunda açıkladı.
MasterChef Türkiye ana kadroya giren son yarışmacı Bera oldu.
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