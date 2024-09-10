Görüş Bildir
Haberler
TV
Kadro Tamamlandı: MasterChef'e Giren Son Yarışmacı Belli Oldu!

Kadro Tamamlandı: MasterChef'e Giren Son Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 10:26

MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya girmek için her hafta kıyasıya mücadele yaşanırken, dün akşam (9 Eylül) son yarış gerçekleşti ve ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadro oluşurken her hafta yedeklerden bir yarışmacı kadroya girdi.

MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadro oluşurken her hafta yedeklerden bir yarışmacı kadroya girdi.

Toplamda 5 yedek yarışmacının kadroya girdiği MasterChef'te dün akşam (9 Eylül) 6. ve son yarışmacı olarak ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele yaşandı.

Toplamda 5 yedek yarışmacının kadroya girdiği MasterChef'te dün akşam (9 Eylül) 6. ve son yarışmacı olarak ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele yaşandı.

Sarımsakla en yaratıcı yemeğin yapıldığı MasterChef'te son üçe Huriye, Bera ve Sercan kalırken, jüri üyeleri son yarışmacıyı sonunda açıkladı.

Sarımsakla en yaratıcı yemeğin yapıldığı MasterChef'te son üçe Huriye, Bera ve Sercan kalırken, jüri üyeleri son yarışmacıyı sonunda açıkladı.

MasterChef Türkiye ana kadroya giren son yarışmacı Bera oldu.

MasterChef Türkiye ana kadroya giren son yarışmacı Bera oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın