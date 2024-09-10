Kızıl Goncalar Yapımcısı, Dizinin Zeynep'i Mina Demirtaş'ı Nasıl Keşfetti?
Kızıl Goncalar Yapımcısı, Dizinin Zeynep'i Mina Demirtaş'ı Nasıl Keşfetti?
Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Turgut, Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ı nasıl keşfettiğini anlattı.
KAYNAK: Özlem Gürses/ YouTube
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30 Eylül günü 2. sezonuyla NOW ekranlarına geri dönen Kızıl Goncalar, son dönemin en beğenilen Türk dizilerinden biri.
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Özellikle genç oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın performansıyla yücelen Kızıl Goncalar her açıdan benzersiz olurken, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan yapımcı Faruk Turgut açıklamalarıyla gündem oldu.
Dizide Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş'ı nasıl keşfettiğini açıklayan Turgut, Demirtaş'ı bağımsız bir filmde gördüğünü şu sözlerle açıkladı:
"Kızıl Goncalar'da ince eleyip sık dokuduk. Mesela Zeynep'i ben bir tane bağımsız filmde gördüm. Çok duru, çok farklı bir duruşu olan güzelliği olan bir kızımız. 'Bu olmalı Zeynep' dedik ve onun üstüne gittik. İyi ki de olmuş."
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