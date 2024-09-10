Kızıl Goncalar Yapımcısı, Dizinin Zeynep'i Mina Demirtaş'ı Nasıl Keşfetti?

Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Turgut, Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ı nasıl keşfettiğini anlattı.

KAYNAK: Özlem Gürses/ YouTube