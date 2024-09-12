Görüş Bildir
Haberler
TV
Yalı Çapkını'na Bebek Bombası! Kim Kimden Hamile Kaldı?

Yalı Çapkını'na Bebek Bombası! Kim Kimden Hamile Kaldı?

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 11:30 Son Güncelleme: 12.09.2024 - 11:32

13 Eylül Cuma günü yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Yalı Çapkını 3. fragmanı yayınladı. Fragmanda karakterlerden birinin hamile olması izleyiciyi şoke etti. Peki kim kimden hamile kaldı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla 13 Eylül günü yeni sezona "Merhaba" diyecek.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla 13 Eylül günü yeni sezona "Merhaba" diyecek.

2 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ve Ferit karakterlerinin hayatlarına yeni isimler girerken, yayınlanan 3. fragmanda şoke eden bir detay öğrendik.

2 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ve Ferit karakterlerinin hayatlarına yeni isimler girerken, yayınlanan 3. fragmanda şoke eden bir detay öğrendik.

O da dizideki karakterlerden birinin hamile olması!

O da dizideki karakterlerden birinin hamile olması!

1. sezondan beri eşi Gülgün'ü aldatan Orhan'ın metresi yalıya "Hamileyim" diyerek gelirken Gülgün'ün fragmandaki mahvolmuş hali gözlerden kaçmadı.

1. sezondan beri eşi Gülgün'ü aldatan Orhan'ın metresi yalıya "Hamileyim" diyerek gelirken Gülgün'ün fragmandaki mahvolmuş hali gözlerden kaçmadı.

Metres olduğuna göre Orhan ve Gülgün'ün hala boşanmadığı tahmininde rahatlıkla bulunduğumuz Yalı Çapkını'nda Ferit'ten daha çapkın olan Orhan, sana desek az valla!

Metres olduğuna göre Orhan ve Gülgün'ün hala boşanmadığı tahmininde rahatlıkla bulunduğumuz Yalı Çapkını'nda Ferit'ten daha çapkın olan Orhan, sana desek az valla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Yalı Çapkını yeni sezon 3. fragmanı:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın