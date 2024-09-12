Yalı Çapkını'na Bebek Bombası! Kim Kimden Hamile Kaldı?
Yalı Çapkını'na Bebek Bombası! Kim Kimden Hamile Kaldı?
13 Eylül Cuma günü yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Yalı Çapkını 3. fragmanı yayınladı. Fragmanda karakterlerden birinin hamile olması izleyiciyi şoke etti. Peki kim kimden hamile kaldı?
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla 13 Eylül günü yeni sezona "Merhaba" diyecek.
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2 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ve Ferit karakterlerinin hayatlarına yeni isimler girerken, yayınlanan 3. fragmanda şoke eden bir detay öğrendik.
O da dizideki karakterlerden birinin hamile olması!
1. sezondan beri eşi Gülgün'ü aldatan Orhan'ın metresi yalıya "Hamileyim" diyerek gelirken Gülgün'ün fragmandaki mahvolmuş hali gözlerden kaçmadı.
Metres olduğuna göre Orhan ve Gülgün'ün hala boşanmadığı tahmininde rahatlıkla bulunduğumuz Yalı Çapkını'nda Ferit'ten daha çapkın olan Orhan, sana desek az valla!
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İşte Yalı Çapkını yeni sezon 3. fragmanı:
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