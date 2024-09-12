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1995 Yılındaki Süper Baba Röportajı Şimdiki Dizilerde Bize Neler İzletildiğini Sorgulattı

1995 Yılındaki Süper Baba Röportajı Şimdiki Dizilerde Bize Neler İzletildiğini Sorgulattı

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 10:39

Süper Baba dizisi Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biridir. Şevket Altuğ, 1995 yılında Ali Kırca'ya verdiği bir röportajda neden unutulmaz olduğunu, o dönemki topluma nasıl iyi geldiğini açıklamış. Gelin bizi maziye götüren o anlara hep birlikte bakalım.

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1993-1997 yılları arasında atv'de ekranlara gelen Süper Baba dizisini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Dizinin jenerik müziği olan Bana Bir Masal Anlat Baba ile televizyon dünyamızda ses getirmiş, izleyicilerin kalbini fethetmişti.

1993-1997 yılları arasında atv'de ekranlara gelen Süper Baba dizisini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Dizinin jenerik müziği olan Bana Bir Masal Anlat Baba ile televizyon dünyamızda ses getirmiş, izleyicilerin kalbini fethetmişti.

Usta oyuncu Şevket Altuğ tam 137 bölüm boyunca Fiko rolünü canlandırmış ve 90'lı yılların en sevilen dizi oyuncusu haline gelmişti. Zira Süper Baba içten ve samimi hikayesiyle o zamanki toplumun iyi yönlerini ekranlara getirmişti.

Usta oyuncu Şevket Altuğ tam 137 bölüm boyunca Fiko rolünü canlandırmış ve 90'lı yılların en sevilen dizi oyuncusu haline gelmişti. Zira Süper Baba içten ve samimi hikayesiyle o zamanki toplumun iyi yönlerini ekranlara getirmişti.

Yani şimdinin tam aksine... TikTok'ta 90_lar_mahalesi adlı bir hesap, 1995 yılında Ali Kırca ile Şevket Altuğ'un gerçekleştirdiği bir röportajı paylaştı. Gelin o röportajı hep birlikte izleyelim.

Röportajı izleyenler şimdiki şiddet ve entrika dolu dizilerle o dönemi kıyasladı. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım:

Röportajı izleyenler şimdiki şiddet ve entrika dolu dizilerle o dönemi kıyasladı. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım:

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