1995 Yılındaki Süper Baba Röportajı Şimdiki Dizilerde Bize Neler İzletildiğini Sorgulattı

Süper Baba dizisi Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biridir. Şevket Altuğ, 1995 yılında Ali Kırca'ya verdiği bir röportajda neden unutulmaz olduğunu, o dönemki topluma nasıl iyi geldiğini açıklamış. Gelin bizi maziye götüren o anlara hep birlikte bakalım.