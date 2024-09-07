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Nerede O Eski Diziler? Yabancı Dizilerin Şimdiki Bölüm Sayıları İzleyicilere İsyan Bayrağını Çektirdi

Nerede O Eski Diziler? Yabancı Dizilerin Şimdiki Bölüm Sayıları İzleyicilere İsyan Bayrağını Çektirdi

Twitter dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 19:37

Dizi dünyasında artık çok şey değişti. Eskiden bir sezon 20'den fazla bölümden oluşurken şimdi iki elin parmağını geçmiyor. Üstelik izleyiciler yeni sezon geç geliyor diye isyan ediyor. X/Twitter'da @futureinskies adlı bir kullanıcı bu durum hakkında bir tepkisini paylaşınca bu isyana ortak olanlar gecikmedi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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Yabancı dizi dünyasında artık pek çok şey değişti. Eskiden yabancı dizilerin her bir sezonu 20 bölümden fazla olurdu ve sezonlar arasında bekleyiş süreleri şimdiki gibi uzun değildi.

Yabancı dizi dünyasında artık pek çok şey değişti. Eskiden yabancı dizilerin her bir sezonu 20 bölümden fazla olurdu ve sezonlar arasında bekleyiş süreleri şimdiki gibi uzun değildi.

Ancak günümüzde dizilerin yayınlanma ortamı televizyonlardan dijital platformlara kayınca bu durum ortadan kalktı. Zira artık dizilerin bir sezonu 8-10 bölüm sürüyor ve yeni sezon gelene kadar eskisini unutuyoruz.

Ancak günümüzde dizilerin yayınlanma ortamı televizyonlardan dijital platformlara kayınca bu durum ortadan kalktı. Zira artık dizilerin bir sezonu 8-10 bölüm sürüyor ve yeni sezon gelene kadar eskisini unutuyoruz.

Bu durum dizikolikler arasında da tartışma konusu oluyor. İşte o sitem dolu tepkilerden biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @futureinskies adlı bir kullanıcı, "Eskiden dizilerin her sene 22 bölümlük sezonları yayınlanırdı şimdi 8 bölümlük sezonu 2 yılda falan anca çekiyorlar" diyerek isyanını paylaştı.

Bu durum dizikolikler arasında da tartışma konusu oluyor. İşte o sitem dolu tepkilerden biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @futureinskies adlı bir kullanıcı, "Eskiden dizilerin her sene 22 bölümlük sezonları yayınlanırdı şimdi 8 bölümlük sezonu 2 yılda falan anca çekiyorlar" diyerek isyanını paylaştı.
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Kullanıcının şikayetine hak veren birbirinden farklı yorumlar geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:

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