Nerede O Eski Diziler? Yabancı Dizilerin Şimdiki Bölüm Sayıları İzleyicilere İsyan Bayrağını Çektirdi

Dizi dünyasında artık çok şey değişti. Eskiden bir sezon 20'den fazla bölümden oluşurken şimdi iki elin parmağını geçmiyor. Üstelik izleyiciler yeni sezon geç geliyor diye isyan ediyor. X/Twitter'da @futureinskies adlı bir kullanıcı bu durum hakkında bir tepkisini paylaşınca bu isyana ortak olanlar gecikmedi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.