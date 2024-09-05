Sebebi Neydi ki? Prens'teki Köle Karakteri Az Kalsın Diziden Çıkarılıyormuş!
Sebebi Neydi ki? Prens'teki Köle Karakteri Az Kalsın Diziden Çıkarılıyormuş!
TikTok'ta editdesire adlı bir hesap, Prens Talks'tan bir kesit paylaştı. Giray Altınok'un köle karakteri hakkında konuştuğu anlar izleyenleri çok güldürdü. Gelin önce o hikayeye ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı 'Prens' dizisi hepinizin bildiği üzere adeta bir fenomen haline geldi.
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Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk ve Derya Pınar Ak gibi yıldız oyuncuların oynadığı, Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin'in dahil olmasıyla daha da popülerleşen dizi her sahnesiyle izleyenleri gülmekten kırıp dökmeyi başardı.
'Prens' dizisinin her bir karakteri bizim gözümüzde apayrı bir yere sahip ancak onlardan biri var ki varlığıyla bile diziye büyük renk katıyor. Evet, Prens'in sadık mı sadık ama bir o kadar da şaşkın kölesinden bahsediyoruz.
Canberk Gültekin'in canlandırdığı köle karakteri hepimizin hafızasında kocaman yer etti desek yanlış olmaz. Hatta o olmasa dizi nasıl olurdu onu bile bilmiyoruz. Peki size neredeyse köle diye bir karakter olmayacakmış desek ne dersiniz?
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Bu doğru...
Kölesiz Prens olmazdı...
+1
Köle her yerde köle...
Siz Canberk Gültekin'in köle rolünü nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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