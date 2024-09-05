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Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın Başrolde Oynadığı 'Joker 2' Venedik Film Festivali'ne Damga Vurdu

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın Başrolde Oynadığı 'Joker 2' Venedik Film Festivali'ne Damga Vurdu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 08:41

Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in başrollerde oynadığı  'Joker: Folie à Deux' filmi Venedik Film Festivali'ne damga vurdu. Film 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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DC Comics'teki Joker karakterine dayanan ve 2019 yapımı Joker filminin devamı niteliğinde olan 'Joker: Folie à Deux' bu yıl düzenlenen Venedik Film Festivali'ne adeta damga vurdu.

DC Comics'teki Joker karakterine dayanan ve 2019 yapımı Joker filminin devamı niteliğinde olan 'Joker: Folie à Deux' bu yıl düzenlenen Venedik Film Festivali'ne adeta damga vurdu.

Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck/Joker karakterini canlandırdığı, Lady Gaga'nın Harley Quinn karakteriyle ona eşlik ettiği film, festivalde 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck/Joker karakterini canlandırdığı, Lady Gaga'nın Harley Quinn karakteriyle ona eşlik ettiği film, festivalde 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Lady Gaga ve Joaquin Phoenix hayranları onlar kırmızı halıda yürürken adeta coştu. Özellikle Lady Gaga'nın imajı paparazziler tarafından büyük ilgi gördü, hayranlar dış görünümünü çılgınca buldu.

Lady Gaga ve Joaquin Phoenix hayranları onlar kırmızı halıda yürürken adeta coştu. Özellikle Lady Gaga'nın imajı paparazziler tarafından büyük ilgi gördü, hayranlar dış görünümünü çılgınca buldu.

Lady Gaga, Venedik Film Festivali'ne en son 2018 yılında Bradley Cooper'ın sekiz dakika boyunca ayakta alkışlanan 'A Star Is Born' filmiyle gelmişti.

Lady Gaga, Venedik Film Festivali'ne en son 2018 yılında Bradley Cooper'ın sekiz dakika boyunca ayakta alkışlanan 'A Star Is Born' filmiyle gelmişti.

'Joker: Folie à Deux' filminde Arthur Fleck, Arkham Eyalet Hastanesi'ndeyken hayatının aşkı Harley Quinn ile tanışıyor. Serbest bırakıldıktan sonra ise bu romantik ikili talihsizliklerle dolu bir maceraya atılıyor. Siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

'Joker: Folie à Deux' filminde Arthur Fleck, Arkham Eyalet Hastanesi'ndeyken hayatının aşkı Harley Quinn ile tanışıyor. Serbest bırakıldıktan sonra ise bu romantik ikili talihsizliklerle dolu bir maceraya atılıyor. Siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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