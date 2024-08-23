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10. Yılı Kutlanan 'BoJack Horseman'ın Yaratıcısı, Yetişkin Animasyon Dizisi Çekeceğini Duyurdu!

10. Yılı Kutlanan 'BoJack Horseman'ın Yaratıcısı, Yetişkin Animasyon Dizisi Çekeceğini Duyurdu!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 13:37

BoJack Horseman'ın yaratıcısı Raphael Bob-Waksberg, yepyeni bir animasyonla Netflix'e gelmeye hazırlanıyor. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

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2014'ten 2020 yılına kadar 6 sezon süren 'BoJack Horseman' tüm zamanların en çok sevilen animasyon dizilerinden biri. Gösterimde olduğu yıllar boyunca pek çok Emmy ödülüne aday gösterildi ve sayısız ödül aldı.

2014'ten 2020 yılına kadar 6 sezon süren 'BoJack Horseman' tüm zamanların en çok sevilen animasyon dizilerinden biri. Gösterimde olduğu yıllar boyunca pek çok Emmy ödülüne aday gösterildi ve sayısız ödül aldı.

İşte şu sıralar 10. yılı kutlanan 'BoJack Horseman' hayranlarını çok sevindirecek bir haberle karşınızdayız.

Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre 'BoJack Horseman'ın yaratıcısı Raphael Bob-Waksberg yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre 'BoJack Horseman'ın yaratıcısı Raphael Bob-Waksberg yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

'Long Story Short' adı verilen bu dizi Netflix'te gösterime girecek ve yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisi olacak. Dizi, bir ailenin zamana yayılan hikayesini konu alacak.

'Long Story Short' adı verilen bu dizi Netflix'te gösterime girecek ve yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisi olacak. Dizi, bir ailenin zamana yayılan hikayesini konu alacak.

BoJack Horseman'dan sonra yetişkin bir animasyon dizisinin gelmesi harika bir haber! Bize sadece 2025'e kadar beklemek düşüyor. Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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