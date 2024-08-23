LOTR'a Dayanan Fantastik Anime Filmi 'The War of the Rohirrim'in Fragmanı İzleyenleri İkiye Böldü
LOTR'a Dayanan Fantastik Anime Filmi 'The War of the Rohirrim'in Fragmanı İzleyenleri İkiye Böldü
Yüzüklerin Efendisi hayranlarının heyecanla beklediği ''The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'' adlı fantastik anime filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi romanına dayanan yeni bir fantastik anime filmi bu yılın sonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' adlı film, babasının ölümünün intikamını almak isteyen Dunlending lordu Wulf'un Rohan Kralı Helm Hammerhand'a ve halkına saldırmasını konu alıyor.
Kenji Kamiyama'nın yönetmen koltuğunda oturduğu bu fantastik animenin yıldız kadrosunda Brian Cox, Miranda Otto, Shaun Dooley ve Luke Pasqualino yer alıyor.
"Oh harika bir Girlboss hikayesi daha. Ne kadar öngörülebilir"
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"Harika görünüyor! Tüm karakter tasarımlarını sevdim"
"Vay canına. Bu kesinlikle berbat görünüyor. Tolkien'in yazdığı harika bir kısa öyküyü alıp feminizm adına tamamen mahvetmişler. Tamamen çöp."
"Yüzüklerin Efendisi yazıyor ama ben Brave 2'nin fragmanını gördüm."
"Anime hayranı değilim (muhtemelen çok yaşlıyım) ama bu güzel görünüyor ve müzikler de harika!"
"Bugünün yazarlarının, çok daha iyi yaratıcıların eserlerine kendi berbat saçmalıklarını uydurmayı bırakmaları gerekiyor."
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"AAAAAAHHHHHH. Orta Dünya'ya dönmeliyim... Beni çağırdığını duyabiliyorum..."
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