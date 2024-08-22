"El Babası" Sorunu: İran Filminden Bir Sahne İzleyenlere Aile İçi İlişkileri Sorgulattı
"El Babası" Sorunu: İran Filminden Bir Sahne İzleyenlere Aile İçi İlişkileri Sorgulattı
İran sinemasının en iyi filmlerinden biri olan 'Leyla'nın Kardeşleri'nden bir sahne izleyenlere aile ilişkilerini sorgulattı. Gelin önce @Fparrhesia adlı kullanıcının paylaştığı o sahneye, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılı yapımı 'Leyla'nın Kardeşleri', dramatik hikayeleriyle sevilen İran sinemasının son yıllarda en çok ses getiren filmlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saeed Roustayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Saeed Poursamimi ve Payman Maadi'nin paylaştığı film, aile evinin içinde adeta sıkışan Leyla'nın yaşadıklarını konu alıyor.
Filmde tüm hayatını ailesine bakarak geçiren Leyla'nın, kardeşleri iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ederken bir plan yapmasını anlatıyor. Ancak babasının tavırları bu planı altüst ediyor. Baba-kız arasında geçen sahneler izleyenleri aşırı geriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Maalesef Iran veya bizim gibi doğu topluluklarında anne/aile kutsal görülüyor. O yüzden onların yaptıkları genelde eleştiri konusu olmaz. Saygı göstermesi be... Devamını Gör