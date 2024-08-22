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"El Babası" Sorunu: İran Filminden Bir Sahne İzleyenlere Aile İçi İlişkileri Sorgulattı

"El Babası" Sorunu: İran Filminden Bir Sahne İzleyenlere Aile İçi İlişkileri Sorgulattı

Twitter İran film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 10:42 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 10:55

İran sinemasının en iyi filmlerinden biri olan 'Leyla'nın Kardeşleri'nden bir sahne izleyenlere aile ilişkilerini sorgulattı. Gelin önce @Fparrhesia adlı kullanıcının paylaştığı o sahneye, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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2022 yılı yapımı 'Leyla'nın Kardeşleri', dramatik hikayeleriyle sevilen İran sinemasının son yıllarda en çok ses getiren filmlerden biri.

2022 yılı yapımı 'Leyla'nın Kardeşleri', dramatik hikayeleriyle sevilen İran sinemasının son yıllarda en çok ses getiren filmlerden biri.

Saeed Roustayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Saeed Poursamimi ve Payman Maadi'nin paylaştığı film, aile evinin içinde adeta sıkışan Leyla'nın yaşadıklarını konu alıyor.

Saeed Roustayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Saeed Poursamimi ve Payman Maadi'nin paylaştığı film, aile evinin içinde adeta sıkışan Leyla'nın yaşadıklarını konu alıyor.

Filmde tüm hayatını ailesine bakarak geçiren Leyla'nın, kardeşleri iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ederken bir plan yapmasını anlatıyor. Ancak babasının tavırları bu planı altüst ediyor. Baba-kız arasında geçen sahneler izleyenleri aşırı geriyor.

Filmde tüm hayatını ailesine bakarak geçiren Leyla'nın, kardeşleri iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ederken bir plan yapmasını anlatıyor. Ancak babasının tavırları bu planı altüst ediyor. Baba-kız arasında geçen sahneler izleyenleri aşırı geriyor.

İşte bu sahne de tam olarak onlardan biri. X/Twitter'da @Fparrhesia adlı bir kullanıcı, 'Leyla'nın Kardeşleri' filminden çok çarpıcı bir sahne paylaştı. Kullanıcının paylaştığı kesit filmi izleyenlere tekrar ve tekrar aile ilişkilerini sorgulattı.

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Purple Liebe

Maalesef Iran veya bizim gibi doğu topluluklarında anne/aile kutsal görülüyor. O yüzden onların yaptıkları genelde eleştiri konusu olmaz. Saygı göstermesi be... Devamını Gör