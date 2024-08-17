Netflix'teki Güney Kore Yapımı 'Love Next Door' Dizisini İzleyenler Resmen Hayran Kaldı
Netflix'teki Güney Kore Yapımı 'Love Next Door' Dizisini İzleyenler Resmen Hayran Kaldı
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Jung Hae-in ve Jung So-min'in başrol oynadığı Güney Kore yapımı 'Love Next Door' dizisi ilk bölümüyle Netflix'te gösterime girdi.
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Hoşuna gitmeyen hayatını değiştirmek isteyen bir kadının Kore'ye geri dönmesini ve geçmişte karmaşık bir ilişki yaşadığı çocukluk arkadaşıyla yakınlaşmasını anlatan dizi izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
10 bölümden oluşan 'Love Next Door'un hayranları daha ilk bölümü izlerken sosyal medyada hayranlıklarını belirten yorumlar yapmaya başladı.
Gelin diziyi izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.
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