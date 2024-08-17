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Netflix'teki Güney Kore Yapımı 'Love Next Door' Dizisini İzleyenler Resmen Hayran Kaldı

Netflix'teki Güney Kore Yapımı 'Love Next Door' Dizisini İzleyenler Resmen Hayran Kaldı

dizi Netflix Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 20:47

Güney Kore yapımı 'Love Next Door' dizisi bugün ilk bölümüyle Netflix'te gösterime girdi. Dizinin ilk bölümünü izleyen Kore yapımı hayranları sosyal medyada yorumlarını birer birer sıraladı. Gelin 'Love Next Door'u izleyenlerin ilk tepkisi neymiş, hep birlikte bakalım.

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Jung Hae-in ve Jung So-min'in başrol oynadığı Güney Kore yapımı 'Love Next Door' dizisi ilk bölümüyle Netflix'te gösterime girdi.

Jung Hae-in ve Jung So-min'in başrol oynadığı Güney Kore yapımı 'Love Next Door' dizisi ilk bölümüyle Netflix'te gösterime girdi.

Hoşuna gitmeyen hayatını değiştirmek isteyen bir kadının Kore'ye geri dönmesini ve geçmişte karmaşık bir ilişki yaşadığı çocukluk arkadaşıyla yakınlaşmasını anlatan dizi izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Hoşuna gitmeyen hayatını değiştirmek isteyen bir kadının Kore'ye geri dönmesini ve geçmişte karmaşık bir ilişki yaşadığı çocukluk arkadaşıyla yakınlaşmasını anlatan dizi izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

10 bölümden oluşan 'Love Next Door'un hayranları daha ilk bölümü izlerken sosyal medyada hayranlıklarını belirten yorumlar yapmaya başladı.

10 bölümden oluşan 'Love Next Door'un hayranları daha ilk bölümü izlerken sosyal medyada hayranlıklarını belirten yorumlar yapmaya başladı.

Gelin diziyi izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.

Gelin diziyi izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.

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