Vizyona Girsin Diye Heyecanla Beklediğimiz 'Alien: Romulus' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Vizyona Girsin Diye Heyecanla Beklediğimiz 'Alien: Romulus' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Cailee Spaeny ve Isabela Merced'in başrolde oynadığı ve 'Yaratık' serisinden bağımsız olarak çekilen yepyeni bilim kurgu korku filmi 'Alien: Romulus' vizyona girdi. Gelin filme gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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Yaratık film serisinden bağımsız olarak çekilen 'Alien: Romulus' filmi bu hafta dünya çapında vizyona girmeye başladı.
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Fede Álvarez'in yönetmen koltuğunda oturduğu bilim kurgu korku filmi, Yaratık (1979) ve Yaratık 2 (1986) olayları arasında geçiyor ve sahipsiz bir uzay istasyonunu temizlerken bir ksenomorfla yüz yüze gelen bir grup genç uzay sömürgecisinin yaşadıklarını konu alıyor.
Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 10 üzerinden 6.9 puan alan yapım izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Özellikle başroldeki Cailee Spaeny ve Isabela Merced'in oyunculukları başarılı bulunuyor.
Peki 'Yaratık' serisine bambaşka bir boyut kazandıran 'Alien: Romulus' hakkında izleyiciler sosyal medyada hangi tepkileri verdi? Gelin ilk yorumlara hep birlikte bakalım.
1. "Alien: Romulus, sizi derinden sarsan türden korkularla dolu, içgüdüsel bir hikaye anlatımının heyecan verici bir esnemesi. Fede Alvarez, '79+'86 filmlerini canlandıran unsurları, ürkütücü durgunluktan eğlenceli dönüşlere kadar birleştiriyor. Ve final perdesi? CEHENNEM GİBİ GERGİN. Or.... geri döndü!!"
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2. "Gerçekten sevdim #AlienRomulus. Orijinalin korku köklerine olağanüstü bir dönüş ve devam filminden de öğeler içeriyor. Yapım tasarımı/değeri A++++'dır. Korkular hak edilmiş ve dehşet vericidir. Özellikle üçüncü perdede. 2024'ün en iyi filmlerinden biri."
3. "ALIEN: ROMULUS inanılmaz. Delicesine pratik efektler (gerçekten berbat bir insan-uzaylı dönüşümü) ve işe yaraması için hiçbir sebebi olmayan ama tamamen işe yarayan beklenmedik bir üçüncü perde müzik numarası. Spaeny çığlık atıyor, dövüşüyor, dans ediyor ve kendini Final Girl Hall of Fame'e sokuyor."
4. "ALIEN: ROMULUS çoğunlukla gereksiz bir nostalji oyunudur. Daha önce olanları güçlü heyecanlarla karıştırır ancak psikoseksüel tuhaflığıyla ünlü bir seride serinin şimdiye kadarki en güvenli, en sıkıcı ve en sığ halidir. Ben sevmedim."
5. "Bilim kurguyu severim. Korkuyu severim. Ama... BİLİM KURGU KORKU? Her iki dünyanın da en iyisi. Alien: Romulus'u gidip izleyin."
6. "Alien Romulus'un üçüncü perdesi iğrenç ve ahlaksızdı, ucubelerin tekrar film çekmesine izin veriyorlar."
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7. "Alien filmlerinden birinde ilk kez dehşete kapıldım. Cailee Spaeny'nin Rain'i bu yolculukta takip edilecek mükemmel bir karakter ve Fede Álvarez'in iniş çıkışları boyunca Romulus'un nereye gittiğini asla bilemezsiniz. 3. perde gerçekten ÇILGIN. Bayıldım."
8. "ALIEN ROMULUS tartışmasız bu yıl izlediğim en korkunç film. Fede Alverez yine başardın."
9. "Alien: Romulus şaşırtıcı derecede iyi. Bu film korku, heyecan verici görsellerle çok yaratıcı ve gereksiz kan veya vahşet yok. Orijinal Alien filmlerini çok iyi taklit ediyor. Üçüncü perdede çenemi yerden kaldırmak zorunda kaldım. Bu çılgıncaydı. Vay canına."
10. "Alien filmi için iyi, çok iyi bir girişim. Serideki diğer tüm filmlere iyi bir şekilde saygı göstermeyi başarıyor. Neredeyse bu filmin kendine ait hiçbir orijinal fikri olmadığı hissine kapılıyorsunuz ancak işe yarayacak çok şeyi var. Beğendim"
11. "Fede Alverez'in bu kadar acayip olduğunu hiç bilmiyordum"
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12. "Alien Romulus harikaydı"
Tepkilere bakılırsa harika bir film bizi bekliyor. Peki siz 'Alien: Romulus'u izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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