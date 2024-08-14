Marvel Hayranlarının Heyecanla Beklediği 'Kraven the Hunter' Filminden Gelen Fragman Görenleri Tatmin Etmedi

Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose ve Russell Crowe'un oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kraven the Hunter filminden ilk fragman geldi. Gelin hep birlikte marvel çizgi roman hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği filmin detaylarına, fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.