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Marvel Hayranlarının Heyecanla Beklediği 'Kraven the Hunter' Filminden Gelen Fragman Görenleri Tatmin Etmedi

Marvel Hayranlarının Heyecanla Beklediği 'Kraven the Hunter' Filminden Gelen Fragman Görenleri Tatmin Etmedi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 10:58

Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose ve Russell Crowe'un oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kraven the Hunter filminden ilk fragman geldi. Gelin hep birlikte marvel çizgi roman hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği filmin detaylarına, fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Marvel Comics karakterine dayanan ve son yıllarda merakla beklenen 'Kraven the Hunter' filmi, ilk fragmanıyla izleyenleri heyecanlandırmaya şimdiden başladı. Başladı ama izleyip tatmin olmayanlar da çok oldu.

Marvel Comics karakterine dayanan ve son yıllarda merakla beklenen 'Kraven the Hunter' filmi, ilk fragmanıyla izleyenleri heyecanlandırmaya şimdiden başladı. Başladı ama izleyip tatmin olmayanlar da çok oldu.

Oyuncu kadrosunda Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose ve Russell Crowe'un yer aldığı film, Rus göçmen Sergei Kravinoff'un dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlama görevine çıkmasını konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose ve Russell Crowe'un yer aldığı film, Rus göçmen Sergei Kravinoff'un dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlama görevine çıkmasını konu alıyor.

Aaron Taylor-Johnson filmde Sergei Kravinoff/Kraven karakterini canlandırırken Ariana DeBose ise Kraven'in romantik olarak ilgilendiği bir vudu rahibesi. Son olarak Russell Crowe da Kraven'in babası rolünde.

Aaron Taylor-Johnson filmde Sergei Kravinoff/Kraven karakterini canlandırırken Ariana DeBose ise Kraven'in romantik olarak ilgilendiği bir vudu rahibesi. Son olarak Russell Crowe da Kraven'in babası rolünde.

X/Twitter'da @KravenTheMovie hesabı, filmden ilk fragmanı paylaştı. Gelin önce hep birlikte fragmanı izleyelim, ardından yorumlara göz atalım.

"Gerçekten bu filmle bir sonraki Oppenheimer'ı yaşayacağımızı düşünüyorum. Kraven the Hunter gerçek bir sinema şaheseri olacağa benziyor"

"Gerçekten bu filmle bir sonraki Oppenheimer'ı yaşayacağımızı düşünüyorum. Kraven the Hunter gerçek bir sinema şaheseri olacağa benziyor"
twitter.com
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"Umarım Venom 3'te bir rolü olur ve Spiderman 4'te de görünür"

"Umarım Venom 3'te bir rolü olur ve Spiderman 4'te de görünür"
twitter.com

"Kardeş kendini Logan sanıyor"

"Kardeş kendini Logan sanıyor"
twitter.com

"Sağlam görünüyor. Oğlum Aaron için bakacağım"

"Sağlam görünüyor. Oğlum Aaron için bakacağım"
twitter.com

"Kraven ve Rhino! Hadiiii"

"Kraven ve Rhino! Hadiiii"
twitter.com

"Bu film tam bir çöp"

"Bu film tam bir çöp"
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

'Kraven the Hunter' (Avcı Kraven) filminin 13 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor. Haberlere bakılırsa Taylor-Johnson, Kraven'i birden fazla filmde canlandırmak için bir anlaşma yapmış. Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...

'Kraven the Hunter' (Avcı Kraven) filminin 13 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor. Haberlere bakılırsa Taylor-Johnson, Kraven'i birden fazla filmde canlandırmak için bir anlaşma yapmış. Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...

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