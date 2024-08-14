Marvel Hayranlarının Heyecanla Beklediği 'Kraven the Hunter' Filminden Gelen Fragman Görenleri Tatmin Etmedi
Marvel Hayranlarının Heyecanla Beklediği 'Kraven the Hunter' Filminden Gelen Fragman Görenleri Tatmin Etmedi
Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose ve Russell Crowe'un oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kraven the Hunter filminden ilk fragman geldi. Gelin hep birlikte marvel çizgi roman hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği filmin detaylarına, fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Marvel Comics karakterine dayanan ve son yıllarda merakla beklenen 'Kraven the Hunter' filmi, ilk fragmanıyla izleyenleri heyecanlandırmaya şimdiden başladı. Başladı ama izleyip tatmin olmayanlar da çok oldu.
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Oyuncu kadrosunda Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose ve Russell Crowe'un yer aldığı film, Rus göçmen Sergei Kravinoff'un dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlama görevine çıkmasını konu alıyor.
Aaron Taylor-Johnson filmde Sergei Kravinoff/Kraven karakterini canlandırırken Ariana DeBose ise Kraven'in romantik olarak ilgilendiği bir vudu rahibesi. Son olarak Russell Crowe da Kraven'in babası rolünde.
"Gerçekten bu filmle bir sonraki Oppenheimer'ı yaşayacağımızı düşünüyorum. Kraven the Hunter gerçek bir sinema şaheseri olacağa benziyor"
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"Umarım Venom 3'te bir rolü olur ve Spiderman 4'te de görünür"
"Kardeş kendini Logan sanıyor"
"Sağlam görünüyor. Oğlum Aaron için bakacağım"
"Kraven ve Rhino! Hadiiii"
"Bu film tam bir çöp"
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'Kraven the Hunter' (Avcı Kraven) filminin 13 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor. Haberlere bakılırsa Taylor-Johnson, Kraven'i birden fazla filmde canlandırmak için bir anlaşma yapmış. Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...
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