Vizyona Girsin Diye Merakla Beklenen 'Alien: Romulus' Filminin Şovu İzleyenlere Çığlık Attırdı
Vizyona Girsin Diye Merakla Beklenen 'Alien: Romulus' Filminin Şovu İzleyenlere Çığlık Attırdı
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Son yıllarda dizi ve sinema dünyasında birbirinden çılgın tanıtım şovları yapılıyor. Yapım şirketleri en yaratıcı ve çılgın gösterileri düzenleyerek insanları sinema salonlarına çekmek için adeta yarışıyor.
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İşte yine dehşet verici bir şovla karşınızdayız. Fede Álvarez'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Cailee Spaeny ile Isabela Merced'in oynadığı 'Alien: Romulus' filmi bu hafta dünya çapında vizyona girmeye başladı.
Yaratık (1979) ve Yaratık 2 (1986) filmleri arasındaki olayları anlatan, ancak seriden bağımsız bir şekilde ilerleyen film, sahipsiz bir uzay istasyonunu ararken evrendeki en korkunç yaşam formuyla yüz yüze gelen bir grup genç uzay sömürgecisini konu alıyor.
Filmin yapım şirketi sinema salonlarında birbirinden ilginç şovları ardı ardına düzenliyor. X/Twitter'da @karimhassanieh adlı bir kullanıcı işte o anlardan birini sosyal medyada paylaştı.
Bir filmin sinema salonundaki gösterimi sırasında bir adamın önce kustuğu sonra da göğsünden bir şeyin dışarı çıktığı görüldü.
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Salondaki izleyiciler bu şov karşısında haykırıp çığlıklar attı. Şaşıranlar ve gülenler oldu. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.
Siz 'Alien: Romulus' filmini izleyecek misiniz? Bu tür reklam çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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