Vizyona Girsin Diye Merakla Beklenen 'Alien: Romulus' Filminin Şovu İzleyenlere Çığlık Attırdı

Son yıllarda sinema dünyasındaki reklam çalışmaları görenlerin başını döndürmeye yetiyor. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. 'Alien: Romulus' filminin bir sinema salonundaki şovu izleyenlere çığlık attırdı. Gelin o anlara hep birlikte tanık olalım.