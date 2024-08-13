Öpüşme Sahneleri Yüzünden Yasaklanan Romantik Film Gişeleri Altüst Etti
Öpüşme Sahneleri Yüzünden Yasaklanan Romantik Film Gişeleri Altüst Etti
Blake Lively'nin başrolünde oynadığı 'It Ends With Us' filmi gişede büyük bir başarıya imza attı. Çok az bir bütçeyle çekilen film ilk üç günde maliyetini üçe katlayarak ticari bir başarı elde etti. Detaylar içerikte!
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Başrolünde Blake Lively ve Justin Baldoni'nin oynadığı 'It Ends With Us' (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmi geçtiğimiz hafta ABD'de vizyona girdi. Film gösterime girer girmez gişede yer yerinden oynattı diyebiliriz.
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Colleen Hoover'ın 2016 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan romantik film, travmatik bir çocukluğun üstesinden gelen Lily'nin bir beyin cerrahıyla şans eseri tanışarak bir bağ kurmasını konu alıyor. Aralarındaki bu ilişki Lily'ye anne ve babasının ilişkisini anımsatıyor.
Deadline'ın aktardığı habere göre 'It Ends With Us', sadece üç günde dünya çapında 80 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da demek oluyor ki filmin bütçesinin 25 milyon dolar olduğu düşünülürse gerçekten ciddi bir başarı.
ABD gişelerinde 'Deadpool & Wolverine'in ardından iki numaraya oturan filmin bu başarısının arkasında ise Blake Lively gerçeği var. Zira kendisi oldukça popüler bir oyuncu. Bir diğer neden ise yazar Colleen Hoover'ın dünya çapında büyük bir üne sahip olması.
Sinema haberlerini takip edenler bilir; 'It Ends With Us' öpüşme sahneleri yüzünden Katar'da yasaklanmıştı. 16 Ağustos tarihinde ise Türkiye'de vizyona girecek. Siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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