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Elf Kulaklarım Neler Duyuyor? Yüzüklerin Efendisi'ndeki Galadriel'in Maaşı Duyanları Şaşırttı

Elf Kulaklarım Neler Duyuyor? Yüzüklerin Efendisi'ndeki Galadriel'in Maaşı Duyanları Şaşırttı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 10:54

Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Cate Blanchett, yeni filminin tanıtımı için katıldığı bir programda meşhur seriden aldığı ücreti açıkladı. Daha doğrusu alamadığı... Gelin ünlü oyuncunun o açıklamasına hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ca...
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Yüzüklerin Efendisi serisinde güçlü büyülü yeteneklere sahip bir elf olan Galadriel'i canlandıran Cate Blanchett, yeni bilim kurgu filmi 'Borderlands'ı tanıtmak için 'Watch What Happens Live' programına katıldı.

Yüzüklerin Efendisi serisinde güçlü büyülü yeteneklere sahip bir elf olan Galadriel'i canlandıran Cate Blanchett, yeni bilim kurgu filmi 'Borderlands'ı tanıtmak için 'Watch What Happens Live' programına katıldı.

'Watch What Happens Live'da sunucu Andy Cohen, ünlü oyuncuya en büyük maaş çekini hangi film için aldığını sordu, sonra muhtemelen Yüzüklerin Efendisi'dir diye imada bulundu.

'Watch What Happens Live'da sunucu Andy Cohen, ünlü oyuncuya en büyük maaş çekini hangi film için aldığını sordu, sonra muhtemelen Yüzüklerin Efendisi'dir diye imada bulundu.

Cate Blanchett ise "Benimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek "Hayır, hiç kimse o filmi yapmak için bana bir şey ödemedi" dedi.

Cate Blanchett ise "Benimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek "Hayır, hiç kimse o filmi yapmak için bana bir şey ödemedi" dedi.

Cate Blanchett'ın cevabı stüdyoda şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncu açıklamasına "Yüzüklerin Efendisi maaşı hakkında şunu söyleyebilirim; sadece bedava sandviçlerim vardı ve elf kulaklarımı tutmam gerekiyordu" dedi. Ardından "Kadınlar düşündüğünüz kadar ücret almıyorlar" diye ekledi.

Yüzüklerin Efendisi serisi dünya çapında 2.9 milyar dolar hasılat kazanarak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan film serilerinden biridir. Orlando Bloom geçtiğimiz yıl serinin üç filminde Legolas'ı oynamak için 175 bin dolar aldığını açıklamıştı.

Yüzüklerin Efendisi serisi dünya çapında 2.9 milyar dolar hasılat kazanarak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan film serilerinden biridir. Orlando Bloom geçtiğimiz yıl serinin üç filminde Legolas'ı oynamak için 175 bin dolar aldığını açıklamıştı.
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Ne diyelim Galadriel'i bu kadar muhteşem oynayan Cate Blanchett'e ayıp etmişler sanki. Siz ünlü oyuncunun açıklamasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Bu arada Cate Blanchett'in başrolde oynadığı 'Borderlands' bu hafta vizyona giriyor. Video oyununa dayanan film, hayal edilemez gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarmak isteyen bir ekibi konu alıyor. Meraklısına duyurulur.

Bu arada Cate Blanchett'in başrolde oynadığı 'Borderlands' bu hafta vizyona giriyor. Video oyununa dayanan film, hayal edilemez gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarmak isteyen bir ekibi konu alıyor. Meraklısına duyurulur.

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