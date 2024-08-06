8 Saat Puro İçmiş! Henry Cavill'ın Wolverine Hali İzleyicide Şaşkınlık Yarattı

Gişede hasılat rekoru kıran Deadpool & Wolverine' filminde Henry Cavill sürpriz bir şekilde yer aldı. Gelin Cavill'ın rolüne, rolü oynarken başına neler geldiğine ve izleyenlerin o görünüşü hakkındaki düşüncelerine hep birlikte bakalım.

Not: İçerik filmi izlemeyenler için spoiler içerir.