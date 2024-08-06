8 Saat Puro İçmiş! Henry Cavill'ın Wolverine Hali İzleyicide Şaşkınlık Yarattı
8 Saat Puro İçmiş! Henry Cavill'ın Wolverine Hali İzleyicide Şaşkınlık Yarattı
Gişede hasılat rekoru kıran Deadpool & Wolverine' filminde Henry Cavill sürpriz bir şekilde yer aldı. Gelin Cavill'ın rolüne, rolü oynarken başına neler geldiğine ve izleyenlerin o görünüşü hakkındaki düşüncelerine hep birlikte bakalım.
Not: İçerik filmi izlemeyenler için spoiler içerir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shawn Levy'nin 'Deadpool & Wolverine' filmi gişede hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. Bu rekorun yanı sıra filmde sürpriz bir şekilde rol alan ünlü oyuncular da çok konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu oyunculardan birisi de 'Man of Steel' ve 'The Witcher' yapımlarındaki başarılı performansıyla dünyaca geniş bir hayran kitlesine sahip olan Henry Cavill.
Buradan sonra okuyucuları uyaralım; eser miktarda spoiler içerir. 'Deadpool & Wolverine' filminde Deadpool, kendisiyle birlikte çoklu evrene yolculuk yapacak Wolverine versiyonu arıyor.
Bu versiyonların hepsini Hugh Jackman canlandırıyor. Ama biri hariç! Bir versiyon Henry Cavill tarafından canlandırılıyor. Yönetmen Shawn Levy onun rolünü 'Cavillrine' olarak nitelendiriyor.
Independent'ın haberine göre bu nitelendirme hiç de boşuna değil. Zira ünlü oyuncu 'Cavillrine' rolüne resmen kendini adamış. Hatta ekranlara gelen kısa cameosu için 8 saat puro içtiği midesini bozmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Henry Cavill'ı Wolverine, pardon Cavillrine olarak izleyenler ne tepki verdi bu rolüne? Gelin hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın