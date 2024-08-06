Marvel'ın Vampir Avcısı Blade, Üst Üste Guinness Dünya Rekorunu Birden Kırdı
Marvel'ın Vampir Avcısı Blade, Üst Üste Guinness Dünya Rekorunu Birden Kırdı
'Deadpool & Wolverine' filminde beklenmedik bir şekilde Blade karakteriyle ortaya çıkan ünlü oyuncu Wesley Snipes, üst üste iki Guinness Dünya Rekoru kırdı. Detaylar içerikte!
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Marvel karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi gişede rekorlar kırmaya devam ediyor. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in başrolde oynadığı filmin dünya çapında hasılat rekoru kırarken bir başka rekor haberi daha geldi.
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Variety'nin haberine göre ünlü oyuncu Wesley Snipes, bu filmde Blade rolüyle ortaya çıkarak üst üste iki Guinness Dünya Rekoru kırdı.
İzleyenler hatırlar 62 yaşındaki Wesley Snipes, ilk kez 1998 yılında Blade (Bıçağın İki Yüzü) filminde Gündüz Gezen olarak isimlendirilen o çok meşhur yarı vampir rolünü canlandırmıştı.
Snipes, aradan tam 25 yıl 340 gün geçtikten sonra 'Deadpool & Wolverine' filminde tekrar ortaya çıktı ve bir Marvel karakterini en uzun süre canlandıran aktör unvanını kazandı.
Bu rekor daha önce Hugh Jackman'e aitti. Jackman, Wolverine rolüyle ilk kez 24 yıl önce 2000 yapımı 'X-Men' filminde görünmüştü.
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Blade'i canlandıran Wesley Snipes bu rekorla kalmadı, ayrıca rol aldığı iki Marvel filmi arasında en uzun boşluk olan aktör olarak da Guinness tarihine geçti.
Wesley Snipes'ı en son 2004 yapımı 'Blade: Trinity'de izlemiştik. Marvel'ın yeni Blade serisi için hazırlıklar sürüyor ancak bu seride Snipes yer almayacak. Onun yerine başrolde Mahershala Ali'yi izleyeceğiz. Tabii yönetmen koltuğu değişmeden durursa...
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