'Doktor Strange' Filmindeki Bir Sahnenin Perde Arkasında Yaşananlar Çok Başkaymış!
'Doktor Strange' Filmindeki Bir Sahnenin Perde Arkasında Yaşananlar Çok Başkaymış!
TikTok'ta dizifilimtravel adıyla paylaşım yapan bir hesap, 2016 yılında vizyona giren 'Doktor Strange' filmindeki doğaçlama oynanan bir sahneyi anlattı. Detaylar içerikte!
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Marvel Sinematik Evreni'nin on dördüncü filmi olan 'Doktor Strange', 2016 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor ve Rachel McAdams oynadı.
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Filmde başarılı bir beyin cerrahı olan ancak geçirdiği bir kazadan sonra ellerini düzgün bir şekilde kullanamayan Doktor Stephen Strange'in efsane bir süper kahramana nasıl dönüştüğünü izledik.
Benedict Cumberbatch hem bu filmde hem de devam niteliğinde olan Marvel filmlerinde rol alarak resmen harika bir oyuncu olduğunu tekrar tekrar bizlere gösterdi.
'Doktor Strange' filminin senaryosu zaten efsane ama peki aralarda doğaçlama çekilen sahneler de olduğunu biliyor muydunuz?
TikTok'ta dizifilimtravel adıyla paylaşım yapan bir hesap, Benedict Cumberbatch ve Rachel McAdams'ın oynadığı bir sahnede doğaçlama gelişen bir anları paylaştı.
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Benedict Cumberbatch, 'Avengers 5' filminde Doctor Strange rolüne geri dönecek. Siz onun karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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