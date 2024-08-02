Herkes Hikayesinin Peşinden Koşmuştu! Britney Spears Filminin Detayları Belli Oldu
Herkes Hikayesinin Peşinden Koşmuştu! Britney Spears Filminin Detayları Belli Oldu
Magazin dünyasının kaoslardan başı bir dakika olsun kurtulmayan ismi Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Anı kitabına dayanan filmin yapım şirketi ve yönetmeni belli oldu. Detaylar içerikte!
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2000'li yıllarda magazin dünyasına bomba gibi haberlerle düşen Britney Spears'ın hayatının film olması için hazırlıklara başlandı.
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Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz sene şöhret, kariyer, annelik ve özgürlük konularına odaklanan ve adı 'İçimdeki Kadın' olan bir anı kitabı çıkarmıştı.
Hatta anı kitabını çıkarmasının ardından pek çok yapım şirketi resmen Britney Spears'ın peşine düşmüştü. Margot Robbie'den tutun da Brad Pitt' kadar pek çok yapım şirketi sahibi Spears'a 8 haneli paralar teklif etmişti.
Ancak Britney Spears, hayatını anlatan film için onlarla bir anlaşma yapmadı. Variety'nin haberine göre Britney Spears çalkantılı, kaotik, fırtınalı ve bir o kadar da aşk dolu hayatını anlatması için Universal Pictures ile bir anlaşma yaptı.
Filmin yönetmen koltuğunda da 'Step Up 2, 'Now You See Me 2', 'Crazy Rich Asians' ve 'Wicked' filmlerinin yönetmeni Jon M. Chu oturacak.
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Britney Spears'ın biyografik filmi daha şimdiden merak konusu. Bakalım bir zamanların pop müzik ikonu, şimdilerin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlüsünün hayatı sinemaya nasıl yansıyacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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