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'Gladyatör 2'nin Yönetmeni Filmin İlk Sahnesinde Hayranları Neyin Beklediğini İfşa Etti

'Gladyatör 2'nin Yönetmeni Filmin İlk Sahnesinde Hayranları Neyin Beklediğini İfşa Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 18:07

'Gladyatör 2' filminin yönetmeni Ridley Scott, filmin açılış sahnesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Detaylar içerikte!

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Oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn ve Pedro Pascal gibi yıldız oyuncuların yer aldığı 'Gladyatör 2' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımları arasında.

Oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn ve Pedro Pascal gibi yıldız oyuncuların yer aldığı 'Gladyatör 2' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımları arasında.

2000 yapımı 'Gladyatör'ün devamı niteliğindeki bu film 15 Kasım'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius'un Maximus tarafından kurtarıldıktan sonraki yetişkinlik hikayesini ekranlara taşıyor.

2000 yapımı 'Gladyatör'ün devamı niteliğindeki bu film 15 Kasım'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius'un Maximus tarafından kurtarıldıktan sonraki yetişkinlik hikayesini ekranlara taşıyor.

İlk filmi izleyenler hatırlar; Lucius ilk filmde Romalı general Maximus Decimus Meridius'un baş düşmanı Commodus'un yeğeniydi. Yeni film ise onun Macrinus'un vesayeti altında bir gladyatör olarak savaşmasını anlatıyor.

İlk filmi izleyenler hatırlar; Lucius ilk filmde Romalı general Maximus Decimus Meridius'un baş düşmanı Commodus'un yeğeniydi. Yeni film ise onun Macrinus'un vesayeti altında bir gladyatör olarak savaşmasını anlatıyor.

Sosyal medyada filmle ilgili beklentilerini az tutacağını söyleyenler olsa da 'Gladyatör' filminin meraklıları daha şimdiden bu hikayeyi çok merak ediyor. Aksiyon sahnelerini görmek için can atıyorlar.

Sosyal medyada filmle ilgili beklentilerini az tutacağını söyleyenler olsa da 'Gladyatör' filminin meraklıları daha şimdiden bu hikayeyi çok merak ediyor. Aksiyon sahnelerini görmek için can atıyorlar.

Yönetmen Ridley Scott da bu beklentiyi biliyor olacak ki yakın zamanda 'Gladyatör 2' filmindeki aksiyon sahneleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Variety'nin aktardığı habere göre ünlü yönetmen Empire'a yaptığı açıklamada,

Yönetmen Ridley Scott da bu beklentiyi biliyor olacak ki yakın zamanda 'Gladyatör 2' filmindeki aksiyon sahneleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Variety'nin aktardığı habere göre ünlü yönetmen Empire'a yaptığı açıklamada,

'Bu filmi şimdiye kadar yaptığım en büyük aksiyon sekansıyla açıyoruz. Napolyon'daki açılıştan bile daha büyük olacak. İzleyiciler Lucius'un Kolezyum'da bir gergedanla karşı karşıya geldiklerini izleyecekler. Yapay zeka sayesinde saatte 64 kilometre gidebilen, olduğu yerde dönebilen ve kafasını sallayıp etrafa hırlayan bir gergedanım var. Bu çok eğlenceli olacak' diyerek ilk sahneyi anlattı.

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Gergedanla Lucius'un kapışmasını izlemek zevkli olacağa benziyor. Sizin 'Gladyatör 2' filminden beklentiniz neler? Yorumlara buyrun...

Gergedanla Lucius'un kapışmasını izlemek zevkli olacağa benziyor. Sizin 'Gladyatör 2' filminden beklentiniz neler? Yorumlara buyrun...

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