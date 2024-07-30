'Gladyatör 2'nin Yönetmeni Filmin İlk Sahnesinde Hayranları Neyin Beklediğini İfşa Etti

'Bu filmi şimdiye kadar yaptığım en büyük aksiyon sekansıyla açıyoruz. Napolyon'daki açılıştan bile daha büyük olacak. İzleyiciler Lucius'un Kolezyum'da bir gergedanla karşı karşıya geldiklerini izleyecekler. Yapay zeka sayesinde saatte 64 kilometre gidebilen, olduğu yerde dönebilen ve kafasını sallayıp etrafa hırlayan bir gergedanım var. Bu çok eğlenceli olacak' diyerek ilk sahneyi anlattı.