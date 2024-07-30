'Gladyatör 2'nin Yönetmeni Filmin İlk Sahnesinde Hayranları Neyin Beklediğini İfşa Etti
'Gladyatör 2'nin Yönetmeni Filmin İlk Sahnesinde Hayranları Neyin Beklediğini İfşa Etti
'Gladyatör 2' filminin yönetmeni Ridley Scott, filmin açılış sahnesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Detaylar içerikte!
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Oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn ve Pedro Pascal gibi yıldız oyuncuların yer aldığı 'Gladyatör 2' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımları arasında.
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2000 yapımı 'Gladyatör'ün devamı niteliğindeki bu film 15 Kasım'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius'un Maximus tarafından kurtarıldıktan sonraki yetişkinlik hikayesini ekranlara taşıyor.
İlk filmi izleyenler hatırlar; Lucius ilk filmde Romalı general Maximus Decimus Meridius'un baş düşmanı Commodus'un yeğeniydi. Yeni film ise onun Macrinus'un vesayeti altında bir gladyatör olarak savaşmasını anlatıyor.
Sosyal medyada filmle ilgili beklentilerini az tutacağını söyleyenler olsa da 'Gladyatör' filminin meraklıları daha şimdiden bu hikayeyi çok merak ediyor. Aksiyon sahnelerini görmek için can atıyorlar.
Yönetmen Ridley Scott da bu beklentiyi biliyor olacak ki yakın zamanda 'Gladyatör 2' filmindeki aksiyon sahneleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Variety'nin aktardığı habere göre ünlü yönetmen Empire'a yaptığı açıklamada,
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Gergedanla Lucius'un kapışmasını izlemek zevkli olacağa benziyor. Sizin 'Gladyatör 2' filminden beklentiniz neler? Yorumlara buyrun...
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