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Paul Mescal'ın Başrolde Oynadığı 'Gladyatör 2'nin Fragmanı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Paul Mescal'ın Başrolde Oynadığı 'Gladyatör 2'nin Fragmanı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 17:56

Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Barry Keoghan ve Joseph Quinn'in oyuncu kadrosunda olduğu 'Gladyatör 2' filminden ilk fragman geldi. Sosyal medyaya yayılan fragman izleyenlerde aşırı heyecan yarattı. Gelin önce fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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İlk Gladyatör filminin üzerinden 24 yıl geçti. Russell Crowe'un General Maximus rolünde olduğu film sinema tarihinde adeta ikonik bir yapım haline gelmiş, çok sevilmişti. 2024 yılına geldiğimizde ise Paul Mescal'ın başrolde olduğu 'Gladyatör 2' filmini konuşmaya başladık.

İlk Gladyatör filminin üzerinden 24 yıl geçti. Russell Crowe'un General Maximus rolünde olduğu film sinema tarihinde adeta ikonik bir yapım haline gelmiş, çok sevilmişti. 2024 yılına geldiğimizde ise Paul Mescal'ın başrolde olduğu 'Gladyatör 2' filmini konuşmaya başladık.

Geçtiğimiz hafta 'Gladyatör 2' filminin ilk görselleri paylaşılmış ve aşırı heyecan yaratmıştı. Tabii filmi daha izlemeden eleştirenler de var.

Geçtiğimiz hafta 'Gladyatör 2' filminin ilk görselleri paylaşılmış ve aşırı heyecan yaratmıştı. Tabii filmi daha izlemeden eleştirenler de var.

Görsellere gelen eleştirilere buradan bakabilirsiniz.

Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Barry Keoghan ve Joseph Quinn'in oyuncu kadrosunda olduğu filmden nihayet ilk fragman geldi. Gelin önce 'Lucius'un hikayesini anlatan filmin fragmanını izleyelim, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Barry Keoghan ve Joseph Quinn'in oyuncu kadrosunda olduğu filmden nihayet ilk fragman geldi. Gelin önce 'Lucius'un hikayesini anlatan filmin fragmanını izleyelim, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Şimdiden uyaralım 15 Kasım'a kadar beklemek çok zor olacak!

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Siz Paul Mescal'ın başrolde oynadığı 'Gladyatör 2' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Paul Mescal'ın başrolde oynadığı 'Gladyatör 2' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...
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Pepe The Frog

pedro pascal görmekten ciğerim soldu

claudio taffarell

o trailer a o muzigi koyanlar kimse issiz birakilmalilar aq, koca filmde bir tane zenci var diye hemen trailer a yapistirmislar getto rap muzigi. insanlik o... Devamını Gör