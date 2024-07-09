Paul Mescal'ın Başrolde Oynadığı 'Gladyatör 2'nin Fragmanı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Barry Keoghan ve Joseph Quinn'in oyuncu kadrosunda olduğu 'Gladyatör 2' filminden ilk fragman geldi. Sosyal medyaya yayılan fragman izleyenlerde aşırı heyecan yarattı. Gelin önce fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.