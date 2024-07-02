'Gladyatör 2' Filminden Gelen İlk Fotoğraflar Hayranların Kafasını Epey Bir Karıştırdı!
'Gladyatör 2' Filminden Gelen İlk Fotoğraflar Hayranların Kafasını Epey Bir Karıştırdı!
Başrolünde Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın oynadığı 'Gladyatör 2' filmin vizyona girmesine sayılı aylar kaldı. Vanity Fair'in filmden paylaştığı ilk görseller ise sosyal medyaya çoktan yayıldı bile. Gelin önce kısa bir şekilde filmin ayrıntılarına sonra da fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Russell Crowe'un oynadığı 2000 yapımı 'Gladyatör' filmi sinema tarihinin başyapıtları arasında. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği film, gişede büyük bir başarı yakalamış, beş dalda Oscar ödülü kazanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmin üzerinden 24 yıl geçti ve biz şimdi 'Gladyatör 2'nin heyecanla vizyona girmesini bekliyoruz. 15 Kasım'da vizyona girmesi beklenen filmden ilk görseller gelmeye başladı. Vanity Fair'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyaya da yayıldı.
2000 yapımı ilk filmde Russel Crowe'u General Maximus rolünde izlemiştik. 2024 yapımı filmde ise kendisi yer almayacak. Bu 'Gladyatör 2' filmi General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak.
Filmin oyuncu kadrosunda ise yok yok! Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn bu filmde ekranlara gelecek. Mescal, ilk filmdeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin halini canlandıracak.
'The Last of Us' ve 'The Mandalorian' dizileriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir general olarak karşımıza çıkacak. Denzel Washington'u ise Macrinus rolünde izleyeceğiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki 'Gladyatör 2' filminin ilk görsellerinin sosyal medyada yayılmasının ardından X kullanıcıları ne tepkiler verdi? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz 'Gladyatör 2'nin hikayesine ve oyuncu kadrosuna ne diyorsunuz? Filmi izleyecek misiniz? Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın