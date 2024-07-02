'Gladyatör 2' Filminden Gelen İlk Fotoğraflar Hayranların Kafasını Epey Bir Karıştırdı!

Başrolünde Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın oynadığı 'Gladyatör 2' filmin vizyona girmesine sayılı aylar kaldı. Vanity Fair'in filmden paylaştığı ilk görseller ise sosyal medyaya çoktan yayıldı bile. Gelin önce kısa bir şekilde filmin ayrıntılarına sonra da fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.