House of the Dragon Oyuncusunun 'Siyahlar'ı Savunma Şekli Hayranların Tepkisini Çekti
House of the Dragon Oyuncusunun 'Siyahlar'ı Savunma Şekli Hayranların Tepkisini Çekti
Kaynak: https://x.com/HODTurkey/status/180694...
'House of the Dragon' dizisinde Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandıran Emma D'Arcy, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla hayranlardan tepki topladı. Gelin House of the Dragon Türkiye'nin paylaştığı videoda oyuncunun verdiği cevaba ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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'Game of Thrones' evreninde geçen ve Targaryen Hanedanı'nın yükselişiyle düşüşünü anlatan 'House of the Dragon' dizisi ikinci sezonuyla her hafta ekranlara geliyor.
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Targaryen Hanedanı'nın iç savaşına, yani 'Ejderhaların Dansı'na odaklanan dizide 'Yeşiller' ile 'Siyahlar' arasındaki mücadele izleyen herkesi ikiye bölmüş durumda.
'House of the Dragon' dizisinde Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandıran ünlü oyuncu Emma D'Arcy ve Alicent Hightower karakterini canlandıran Olivia Cooke geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar UK'nin bir programına katıldı.
Emma D'Arcy'nin cevabına 'House of the Dragon' hayranlarından birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başlıyoruz!
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