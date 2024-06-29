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House of the Dragon Oyuncusunun 'Siyahlar'ı Savunma Şekli Hayranların Tepkisini Çekti

House of the Dragon Oyuncusunun 'Siyahlar'ı Savunma Şekli Hayranların Tepkisini Çekti

Game of Thrones dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 20:23 Son Güncelleme: 29.06.2024 - 20:26

'House of the Dragon' dizisinde Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandıran Emma D'Arcy, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla hayranlardan tepki topladı. Gelin House of the Dragon Türkiye'nin paylaştığı videoda oyuncunun verdiği cevaba ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://x.com/HODTurkey/status/180694...
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'Game of Thrones' evreninde geçen ve Targaryen Hanedanı'nın yükselişiyle düşüşünü anlatan 'House of the Dragon' dizisi ikinci sezonuyla her hafta ekranlara geliyor.

'Game of Thrones' evreninde geçen ve Targaryen Hanedanı'nın yükselişiyle düşüşünü anlatan 'House of the Dragon' dizisi ikinci sezonuyla her hafta ekranlara geliyor.

Targaryen Hanedanı'nın iç savaşına, yani 'Ejderhaların Dansı'na odaklanan dizide 'Yeşiller' ile 'Siyahlar' arasındaki mücadele izleyen herkesi ikiye bölmüş durumda.

Targaryen Hanedanı'nın iç savaşına, yani 'Ejderhaların Dansı'na odaklanan dizide 'Yeşiller' ile 'Siyahlar' arasındaki mücadele izleyen herkesi ikiye bölmüş durumda.

Hazır ikiye bölmüş derken bu anketimize katılarak siz de tarafınızı seçebilirsiniz:

'House of the Dragon' dizisinde Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandıran ünlü oyuncu Emma D'Arcy ve Alicent Hightower karakterini canlandıran Olivia Cooke geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar UK'nin bir programına katıldı.

'House of the Dragon' dizisinde Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandıran ünlü oyuncu Emma D'Arcy ve Alicent Hightower karakterini canlandıran Olivia Cooke geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar UK'nin bir programına katıldı.

X'teki @HODTurkey hesabının Türkçe versiyonunu paylaştığı videoda Olivia Cooke, Emma D'Arcy'ye "Neden Siyahlar kazanmalı?" diye bir soru sordu. Soruya verdiği cevabı buradan izleyebilirsiniz:

Emma D'Arcy'nin cevabına 'House of the Dragon' hayranlarından birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

Emma D'Arcy'nin cevabına 'House of the Dragon' hayranlarından birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
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Siz Emma D'Arcy'ye katılıyor musunuz? Yorumlara buyrun!

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