Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Heyecanla Beklenen 'House of the Dragon' Dizisinin İlk Bölümü İzleyenleri İkiye Böldü!

Heyecanla Beklenen 'House of the Dragon' Dizisinin İlk Bölümü İzleyenleri İkiye Böldü!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 10:55

George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan 'House of the Dragon' dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. İç savaşa giden yolda dizinin ilk bölümüne ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte tepkilere göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

HBO'nun popüler dizisi 'Game of Thrones'un öncesini konu alan 'House of the Dragon', son yılların yeni bölümleri çıksa da hemen izlesek denilen dizilerinden biri.

HBO'nun popüler dizisi 'Game of Thrones'un öncesini konu alan 'House of the Dragon', son yılların yeni bölümleri çıksa da hemen izlesek denilen dizilerinden biri.

Targaryen hanedanının Westeros üzerindeki egemenliğini ve iç çatışmalarını konu alan dizinin ilk sezonunda Targaryenlerin Demir Taht üzerindeki egemenliğini korumak için verdiği mücadeleleri ve iç savaşın öncesinde neler neler olduğunu izlemiştik.

Targaryen hanedanının Westeros üzerindeki egemenliğini ve iç çatışmalarını konu alan dizinin ilk sezonunda Targaryenlerin Demir Taht üzerindeki egemenliğini korumak için verdiği mücadeleleri ve iç savaşın öncesinde neler neler olduğunu izlemiştik.

Uzun zamandır heyecanla beklenen ikinci sezonun ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni sezon "Savaş Başlıyor. Sen Kimden Yanasın?" mottosuyla çoktan izleyenleri ikiye böldü bile.

Uzun zamandır heyecanla beklenen ikinci sezonun ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni sezon "Savaş Başlıyor. Sen Kimden Yanasın?" mottosuyla çoktan izleyenleri ikiye böldü bile.

Peki 'House of the Dragon'un ilk bölümünü izleyenler ne tepki verdi? Kimler Yeşiller kimler Siyahlar? Dizinin ilk bölümü sevildi mi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki 'House of the Dragon'un ilk bölümünü izleyenler ne tepki verdi? Kimler Yeşiller kimler Siyahlar? Dizinin ilk bölümü sevildi mi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın