Heyecanla Beklenen 'House of the Dragon' Dizisinin İlk Bölümü İzleyenleri İkiye Böldü!
Heyecanla Beklenen 'House of the Dragon' Dizisinin İlk Bölümü İzleyenleri İkiye Böldü!
George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan 'House of the Dragon' dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. İç savaşa giden yolda dizinin ilk bölümüne ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte tepkilere göz atalım.
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HBO'nun popüler dizisi 'Game of Thrones'un öncesini konu alan 'House of the Dragon', son yılların yeni bölümleri çıksa da hemen izlesek denilen dizilerinden biri.
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Targaryen hanedanının Westeros üzerindeki egemenliğini ve iç çatışmalarını konu alan dizinin ilk sezonunda Targaryenlerin Demir Taht üzerindeki egemenliğini korumak için verdiği mücadeleleri ve iç savaşın öncesinde neler neler olduğunu izlemiştik.
Uzun zamandır heyecanla beklenen ikinci sezonun ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni sezon "Savaş Başlıyor. Sen Kimden Yanasın?" mottosuyla çoktan izleyenleri ikiye böldü bile.
Peki 'House of the Dragon'un ilk bölümünü izleyenler ne tepki verdi? Kimler Yeşiller kimler Siyahlar? Dizinin ilk bölümü sevildi mi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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