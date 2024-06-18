Heyecanla Beklenen 'House of the Dragon' Dizisinin İlk Bölümü İzleyenleri İkiye Böldü!

George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan 'House of the Dragon' dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. İç savaşa giden yolda dizinin ilk bölümüne ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte tepkilere göz atalım.